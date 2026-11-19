Анализ безопасности 2686 банковских мобильных приложений выявил серьёзные недостатки, которые могут сделать клиентов уязвимыми перед лицом киберпреступников и финансовых мошенников. Среди недоработок называются сохранённые в открытом виде закрытые ключи и учётные данные, а также отсутствие базовых средств защиты.

Эксперты Ostorlab изучили приложения 487 банков из 64 стран для мобильных платформ Google Android, Apple iOS и Huawei HarmonyOS. Более чем в половине из них обнаружились критические или серьёзные уязвимости, что вызывает опасения по поводу надёжности мобильных финансовых операций. У 51,5 % изученных программных продуктов, а это 1384 единицы, имеется минимум одна уязвимость высокого или критического уровня. При этом 18,4 % приложений получили критическую оценку в ходе автоматизированного тестирования безопасности.

Вопросы вызывает биометрическая аутентификация, особенно в приложениях для Android, где были выявлены уязвимости, затрагивающие системы распознавания по отпечатку пальца и по лицу. В 35,1 % изученных Android-программ средства сканирования позволили обойти средства биометрической проверки — при том, что в 73,2 % случаев биометрическая аутентификация привязывалась к ключам шифрования. Ещё одна проблема — хранение конфиденциальных учётных данных внутри пакетов приложений, что делает доступными сведения, которые должны быть скрыты от посторонних лиц.

В 20,3 % приложений (544 банковских продукта) специалисты Ostorlab обнаружили закрытые ключи, учётные данные для облачных сервисов и токены доступа к программным службам. В 72,5 % приложений обнаружены ключи Google API, хотя сам факт их наличия не указывает на компрометацию учётных данных. Такие ключи обычно используются для работы сервисов, в том числе «Google Карт» и Firebase, хотя за отсутствием надлежащих ограничений злоумышленники могут использовать связанные с ними ресурсы в своих целях.

В ходе исследования были выявлены устаревшие программные компоненты с известными уязвимостями, что открывает дополнительные возможности атак на приложения в целом. Примерно 41,1 % приложений содержат хотя бы один уязвимый сторонний компонент, а 18,2 % — компоненты с критическими уязвимостями. Несмотря на наличие проблем с безопасностью, лишь в немногих банковских приложениях используются современные технологии аутентификации, призванные снизить риск кражи учётных данных и несанкционированного доступа к аккаунтам. Только 4,9 % приложений поддерживают технологию ключей доступа, а 20,2 % используют средства аттестации приложений или устройств — эти средства позволяют банкам определять, подлинной ли версией приложения пользуется клиент. Соответственно, 79,8 % продуктов оказались лишены такой защиты.

Почти четверть (22,3 %) Android-приложений оказались способны распознавать инструменты для удалённого управления или совместного использования экрана, которыми часто пользуются злоумышленники. Коммерческие или встроенные в платформу решения для защиты приложений присутствуют лишь в 26,9 % продуктов под Android. Дополнительную проблему создают и устаревшие ОС: 99,5 % приложений поддерживают платформы, для которых больше не выпускаются обновления безопасности. В результате использующие устаревшие устройства клиенты продолжают получать финансовые услуги в программной среде, лишённой важных средств защиты, предусмотренных разработчиком.

Приложения 192 из почти 500 банков фигурируют в общедоступных списках финансовых организаций, которые становятся целями банковского вредоносного ПО. Это составляет 38 % от общего числа попавших в исследование банков, хотя сам факт наличия в таких списках не означает, что приложения подверглись успешной атаке.

Приведённые результаты, подчеркнули в Ostorlab, не следует воспринимать как подтверждённую возможность проведения успешных атак — это скорее «свидетельство наличия проблемы, и не доказательство, что этой уязвимостью можно воспользоваться в реальных условиях».