Основанная бывшим продюсером GTA Лесли Бензисом (Leslie Benzies) студия Build a Rocket Boy, известная по провальному боевику MindsEye, нашла необычный способ спасения из долговой ямы.

Напомним, после четырёх раундов увольнений Build a Rocket Boy лишилась более 90 % сотрудников и оказалась на грани банкротства — задолженность превысила £61,7 млн. Внешнее управление студией на себя взяла компания Opus Advisory Group.

Из опубликованного накануне в британском реестре компаний отчёта о финансовом положении выяснилось, в каком объёме и кому именно задолжала Build a Rocket Boy:

например, двумя самыми крупными кредиторами студии являются китайский IT-гигант NetEase (£36,4 млн) и частный инвестиционный фонд Diameter Dislocation Master (£4,25 млн);

ещё £18,9 млн студия должна группе предприятий (то есть материнским и дочерним компаниям);

ещё £1,1 млн — самому Бензису;

ещё £19,90 (вторая по скромности сумма в списке) — компании OpenAI, известной по работе над ChatGPT.

Тем временем в предложениях внешнего управляющего также приводится самый перспективный, по мнению администрации, способ погашения долга — судебные разбирательства в отношении третьих сторон.

Прошедшей весной Build a Rocket Boy отчиталась о получении «неопровержимых доказательств организованного шпионажа и корпоративного саботажа», направленных на дискредитацию студии и подрыв репутации MindsEye.

В глазах гендиректора Build a Rocket Boy Марка Герхарда (Mark Gerhard) главным виновником бед студии и игры является американское агентство для создателей видеоконтента Ritual Network. Сама компания обвинения отрицает.

MindsEye вышла прошлым летом на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила звание худшей в 2025 году по версии Metacritic. Вопреки надеждам студии, пострелизные обновления не смогли ни привлечь, ни переубедить игроков.