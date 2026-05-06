Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой

Вышедшее 28 апреля обновление Blacklisted должно было стать для провального приключенческого боевика MindsEye от Build a Rocket Boy началом перерождения, но в итоге обернулось новыми массовыми увольнениями в студии.

По данным двух знакомых с ситуацией информаторов издания Kotaku, с конца прошлой недели без работы осталось около 170 сотрудников Build a Rocket Boy — это уже третья волна сокращений в студии за последний год (прошлые были в июне и марте).

На пике в Build a Rocket Boy числилось около 800 работников — после мартовской «чистки» оставалось примерно 240 человек, а в результате майской, если верить Kotaku, штат сократился до 80 специалистов.

В мартовском интервью GamesBeat руководитель Build a Rocket Boy Марк Герхард (Mark Gerhard) говорил о стремлении ужать студию до 100 сотрудников. Получается, цель достигнута?

Обновление Blacklisted не помогло MindsEye завоевать народную любовь

Ранее сообщалось, что Build a Rocket Boy надеется повторить с MindsEye путь Cyberpunk 2077 и No Man’s Sky. Ключевым элементом перезагрузки должна была стать платформа пользовательского контента Arcadia.

Однако, судя по всему, на данном этапе у Build a Rocket Boy большие проблемы с привлечением пользователей. Пиковый онлайн MindsEye в Steam за последние сутки не достиг и 20 человек.

MindsEye вышла прошлым летом и заслужила звание худшей игры в 2025 году. Руководство Build a Rocket Boy уверено, что неудачи проекта связаны с работой «внутренних и внешних диверсантов».

Теги: mindseye, build a rocket boy, приключенческий экшен, увольнения, сокращения
