OpenAI улучшила функцию голосового ввода в ChatGPT, добавив отображение расшифровки речи в режиме реального времени. Одновременно компания сняла ограничение на продолжительность голосовой записи в 10 минут и заявила о повышении точности работы функции.

Во время записи достаточно нажать на значок звуковой волны, чтобы открыть текст, который ChatGPT распознаёт в данный момент. После завершения диктовки полученную расшифровку можно отредактировать прямо в поле ввода запроса, прежде чем отправлять её ИИ.

OpenAI заявляет, что обновление не только ускоряет распознавание речи, но и делает его более надёжным. При этом изменения затрагивают именно функцию диктовки голосовых запросов, которая не является полноценным голосовым режимом ChatGPT, позволяющим вести двусторонний разговор с ИИ.

Ранее компания также представила отдельный режим Record для расшифровки голосовых заметок и встреч. Однако он пока остаётся бета-версией и доступен только пользователям тарифов Plus, Enterprise, Edu, Business и Pro.

Новая функция распространяется по всему миру на всех тарифах ChatGPT и доступна с 19 ноября в веб-версии, настольном приложении, а также приложениях для iOS и Android.