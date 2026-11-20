Серверные процессоры следующего поколения Intel Xeon 7 под кодовым названием Diamond Rapids были замечены на конференции Supercomputing 2026 (SC26). Примечательно, что сама Intel не стала выставлять новинку, сосредоточившись на чипах Xeon 6+ и ускорителях D270 (Crescent Island). Вместо этого реальные системы на базе Diamond Rapids продемонстрировали партнёры компании.

Как сообщает издание Tom's Hardware, Diamond Rapids в работе удалось увидеть сразу на нескольких площадках. В первый день выставки на стенде CXL работал сервер с процессором Diamond Rapids. На следующий день, правда, журналистам сообщили, что сервер пришлось отключить из-за жалоб на сильный шум.

Тем не менее, в рамках демонстрации работы контроллера памяти Montage CXL MXC (Memory eXpander Controller) серверы на базе Xeon 6 и Diamond Rapids совместно использовали общий внешний пул памяти через интерфейс CXL. В демо фигурировал объём в 256 Гбайт.

Французский разработчик серверов для высокопроизводительных вычислений (HPC) и ИИ-инфраструктуры компания Bull продемонстрировала за стеклом сервер Bullsquana XH31600, рассчитанный на жидкостное охлаждение и оснащённый двумя процессорами Xeon 7 Diamond Rapids (поддерживает 32 канала памяти DDR5). На крышках чипов нанесена маркировка «Intel confidential» и код, начинающийся с буквы «Q», что говорит об инженерных образцах.

Несколько партнёров Intel, включая Dell и Asus, показали на выставке свои серверы нового поколения с сокетом LGA 9324, созданные для Diamond Rapids. Однако среди производителей оборудования только у Bull на стенде можно было вживую увидеть сам процессор.

Процессоры Intel Diamond Rapids производятся по улучшенному техпроцессу 18A-P и получат до 256 производительных P-ядер. Архитектурно новинка перешла на компоновку, схожую с конкурирующими продуктами AMD EPYC. Контроллеры памяти и ввода-вывода размещены в центре упаковки, а не по краям, как в прошлом поколении Granite Rapids.

Чипы Diamond Rapids поддерживают 16-канальную память (32 канала в двухпроцессорных системах) стандарта DDR5 — до 8000 МТ/с для модулей RDIMM и до 12 800 МТ/с для MRDIMM. Изначально выход серии ожидался во второй половине 2026 года, однако позже Intel сообщила, что Xeon 7 будут выпущены в 2027 году. Судя по степени готовности партнёрских серверов, их дебют состоится во втором квартале 2027 года, предполагает Tom’s Hardware.