Стриминговый гигант Netflix не спешит выпускать заключительный, пятый сезон фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) по мотивам литературной саги Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).

Напомним, Netflix планировала премьеру пятого сезона «Ведьмака» в 2026 году, однако прошедшим летом, по слухам, тайно перенесла релиз на 2027-й. Теперь подоспело и официальное подтверждение.

Как подметило издание Collider, упоминание пятого сезона «Ведьмака» и актуальных сроков его релиза засветилось в недавней публикации Netflix насчёт влияния экранизаций на продажи книг в их основе.

Согласно информации в статье, развязка приключений охотника на чудовищ Геральта из Ривии в пятом сезоне «Ведьмака» стала частью адаптаций Netflix, которые выйдут в «2027 году и далее».

По сюжету «конец близок»: тёмные силы по всему Континенту объединяют усилия, чтобы реализовать свои злодейские планы в отношении Цири. Геральту и Йеннифэр придётся столкнуться с невиданными препятствиями и врагами.

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел 30 октября 2025 года, заслужил самые низкие за весь сериал оценки критиков на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes (59 %) и провалился по просмотрам на фоне предыдущих.

Стоит отметить, что четвёртый сезон «Ведьмака» стал первым, где Геральта сыграл не звезда первых трёх сезонов Генри Кавилл (Henry Cavill), а новичок проекта Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth).