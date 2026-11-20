SK hynix станет крупнейшим акционером японской Kioxia, одного из ведущих производителей флеш-памяти NAND. Это укрепит позиции южнокорейской компании на рынке чипов памяти, спрос на которые стремительно растёт благодаря развитию искусственного интеллекта. При этом Kioxia продолжит работать самостоятельно.

Компания SK hynix планирует конвертировать принадлежащие ей облигации Kioxia в акции и обеспечить себе косвенную долю в размере около 14,1 %. За счёт этого она укрепит стратегическое присутствие в капитале одного из ведущих мировых производителей флеш-памяти и создаст предпосылки для более тесного сотрудничества — при этом Kioxia сохранит независимое управление.

Обе компании выпускают чипы NAND — эта память используется для накопителей в самых разных устройствах от смартфонов до серверов и ИИ-систем. Во II квартале доля SK hynix на мировом рынке NAND составляла 19 %, а Kioxia — 14 %. Совокупная доля двух компаний превысит показатель лидера рынка Samsung с 28 %, даже без учёта 11-% доли SanDisk — производственного партнёра Kioxia

Рынок флеш-памяти NAND интенсивно растёт: развитие сервисов ИИ стимулирует спрос на высокоёмкие и производительные накопители для центров обработки данных, в том числе на SSD корпоративного класса. После многолетних циклов подъёмов и спадов производители памяти столкнулись с резким ростом заказов, который спровоцировал дефицит и подорожание продукции. При этом акции данных компаний несколько снизились на фоне опасений инвесторов по поводу роста долговой нагрузки и схем кругового финансирования в секторе ИИ.

SK hynix заявила, что не намерена приобретать дополнительные акции Kioxia и не станет противостоять независимости управления японской компании. Конвертация облигаций в акции в краткосрочной перспективе едва ли существенно изменит конкурентную ситуацию на рынке памяти NAND, говорят эксперты, но наличие доли в 14 % даёт SK hynix определённое влияние на принятие ключевых решений, что ограничивает гибкость Kioxia в вопросах слияний и поглощений, партнёрств и и создания совместных предприятий.

Корейский производитель может выступить против объединения Kioxia и Sandisk, если это ослабит его собственные конкурентные позиции. Увеличение доли или установление контроля над Kioxia представляется маловероятным, учитывая, что для Японии сектор памяти NAND рассматривается через призму экономической безопасности, и развитию национальных производственных мощностей оказывается поддержка. Инвестиции в сферу ИИ стимулируют высокий рост на память NAND, и изменение состава акционеров едва ли окажет заметное влияние на соотношение спроса и предложения в ближайшем будущем.

SK hynix входила в состав консорциума под руководством Bain Capital, который в 2018 году приобрёл Kioxia у Toshiba. Тогда SK hynix обязалась сохранять свою долю в Kioxia на уровне не более 15 % голосующих акций до 2028 года, если только сама японская компания не даст согласие на увеличение доли корейского партнёра. В годовом отчёте Kioxia указала наличие доли SK hynix в качестве фактора риска, отметив, что это создаёт возможный конфликт интересов, потому что компании выступают прямыми конкурентами. Toshiba постепенно сокращала свою долю в бывшем подразделении по производству чипов, открыв SK hynix возможность стать крупнейшим акционером Kioxia.