SK hynix станет крупнейшим акционером японской Kioxia, одного из ведущих производителей флеш-памяти NAND. Это укрепит позиции южнокорейской компании на рынке чипов памяти, спрос на которые стремительно растёт благодаря развитию искусственного интеллекта. При этом Kioxia продолжит работать самостоятельно.
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Компания SK hynix планирует конвертировать принадлежащие ей облигации Kioxia в акции и обеспечить себе косвенную долю в размере около 14,1 %. За счёт этого она укрепит стратегическое присутствие в капитале одного из ведущих мировых производителей флеш-памяти и создаст предпосылки для более тесного сотрудничества — при этом Kioxia сохранит независимое управление.
Обе компании выпускают чипы NAND — эта память используется для накопителей в самых разных устройствах от смартфонов до серверов и ИИ-систем. Во II квартале доля SK hynix на мировом рынке NAND составляла 19 %, а Kioxia — 14 %. Совокупная доля двух компаний превысит показатель лидера рынка Samsung с 28 %, даже без учёта 11-% доли SanDisk — производственного партнёра Kioxia
Рынок флеш-памяти NAND интенсивно растёт: развитие сервисов ИИ стимулирует спрос на высокоёмкие и производительные накопители для центров обработки данных, в том числе на SSD корпоративного класса. После многолетних циклов подъёмов и спадов производители памяти столкнулись с резким ростом заказов, который спровоцировал дефицит и подорожание продукции. При этом акции данных компаний несколько снизились на фоне опасений инвесторов по поводу роста долговой нагрузки и схем кругового финансирования в секторе ИИ.
SK hynix заявила, что не намерена приобретать дополнительные акции Kioxia и не станет противостоять независимости управления японской компании. Конвертация облигаций в акции в краткосрочной перспективе едва ли существенно изменит конкурентную ситуацию на рынке памяти NAND, говорят эксперты, но наличие доли в 14 % даёт SK hynix определённое влияние на принятие ключевых решений, что ограничивает гибкость Kioxia в вопросах слияний и поглощений, партнёрств и и создания совместных предприятий.
Корейский производитель может выступить против объединения Kioxia и Sandisk, если это ослабит его собственные конкурентные позиции. Увеличение доли или установление контроля над Kioxia представляется маловероятным, учитывая, что для Японии сектор памяти NAND рассматривается через призму экономической безопасности, и развитию национальных производственных мощностей оказывается поддержка. Инвестиции в сферу ИИ стимулируют высокий рост на память NAND, и изменение состава акционеров едва ли окажет заметное влияние на соотношение спроса и предложения в ближайшем будущем.
SK hynix входила в состав консорциума под руководством Bain Capital, который в 2018 году приобрёл Kioxia у Toshiba. Тогда SK hynix обязалась сохранять свою долю в Kioxia на уровне не более 15 % голосующих акций до 2028 года, если только сама японская компания не даст согласие на увеличение доли корейского партнёра. В годовом отчёте Kioxia указала наличие доли SK hynix в качестве фактора риска, отметив, что это создаёт возможный конфликт интересов, потому что компании выступают прямыми конкурентами. Toshiba постепенно сокращала свою долю в бывшем подразделении по производству чипов, открыв SK hynix возможность стать крупнейшим акционером Kioxia.
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