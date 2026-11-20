Проект «Стратегия развития отрасли связи», подготовленный Минцифры, предусматривает ускорение темпов роста тарифов на услуги связи в России. Такая вероятность отмечена как в базовом, так и в целевом сценариях. Причиной указан усиливающийся на протяжении последних десяти лет дисбаланс между растущей нагрузкой на инфраструктуру и снижающимися доходами отрасли. По мнению экспертов, повышение тарифов необходимо для развития и модернизации сетей связи.

По мнению разработчиков проекта, «в течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли». Этот дисбаланс авторы объясняют многолетним отставанием роста стоимости услуг связи от увеличения реальных объёмов потребления и нагрузки на сети, а также от общего роста цен в экономике.

По данным документа, в последние пять лет интернет-трафик в России рос в среднем на 21,6 % в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — лишь на 8 %, что ниже ежегодного расчётного роста цен на услуги в экономике, равного в среднем 10,5 %.

«Таким образом, на протяжении длительного времени усиливался разрыв между потребностями в инфраструктуре для обслуживания растущего трафика и доходной базой операторов, за счёт которой финансируются её расширение и модернизация», — говорится в документе. По мнению авторов проекта, поддерживать даже нынешний объем капвложений при действующих тарифах без дальнейшего наращивания долга невозможно.

«Нагрузка на инфраструктуру растёт: за последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселённых и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — отметил представитель Минцифры.

По данным Росстата, за последние пять лет тарифы на связь росли медленнее общего уровня цен в стране. Минцифры ссылается на данные Международного союза электросвязи, согласно которым в России стоимость фиксированного широкополосного доступа в пять раз, а мобильной связи в два раза ниже среднемировой. На деле же средний тариф на эти услуги сейчас составляет около 600–800 ₽ в месяц. В то же время медианная стоимость услуг связи по всему миру составляет $7,68 по данным Exacaster.

Мнения аналитиков по этому вопросу разошлись, передают «Известия». Некоторые склонны полагать, что заметный рост произойдёт уже в следующем году, так как повышение в настоящее время отстаёт от инфляции, роста стоимости ЖКУ, топлива, электроэнергии и других привычных услуг. По мнению ряда экспертов, нижней границей равновесной цены является медианный тариф на уровне 2,3–2,5 тыс. рублей. Такие цифры обосновывают в первую очередь усложнением логистики, ростом налоговой нагрузки, увеличением расходов на систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Также аналитики ссылаются на необходимость выполнения регуляторных требований по КИИ и ФСТЭК, удорожание услуг ЦОД и рост отчислений в резерв универсального обслуживания. Рост числа устройств на одного пользователя, увеличение скоростей доступа, развитие облачных решений и интернета вещей повышают нагрузку на сети и требует постоянных вложений и увеличения инвестиций.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас тарифы ежегодно растут на 8–10 %, но в ближайшие годы темпы повышения могут ускориться до 15–20 %. По его мнению, сдержать рост цен могли бы меры государственной поддержки, такие как налоговые льготы, содействие в подключении объектов связи к сетям энергоснабжения и другие меры.

Партнёр ComNews Research Леонид Коник утверждает, что сотовый бизнес в России остаётся высокодоходным. По итогам 2025-го рентабельность OIBDA (показателя, отражающего долю операционной прибыли до вычета амортизации в общей выручке компании) составила 34,5 % у МТС, 42,3 % у «МегаФона», 42,7 % у «ВымпелКома» и 46,1 % у Т2. МТС по итогам прошлого года выплатила акционерам 69,32 млрд ₽, а «МегаФон» — 24,36 млрд ₽, отметил Коник.

«Утверждение о том, что в России самая дешёвая мобильная связь в мире, давно не соответствует действительности. Аналитическая служба глобальной ассоциации GSMA Intelligence рассчитала, что по итогам 2025 года медианный ARPU (средний платёж с абонента) на одну сим-карту в мире снизился до $9,7 в месяц — чуть более 800 рублей. У российских операторов большой четвёрки за такую сумму не в каждом регионе найдётся хотя бы какой-нибудь скромный пакетный тариф», — утверждает он.

В Минцифры уточнили, что работа над проектом продолжается, представленные в нём предварительные сценарии не подразумевают автоматического роста тарифов для абонентов, а повышение стоимости услуг должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей и контролируется ФАС.