Разработчики из принадлежащей Take-Two Interactive студии Rockstar Games не спешат делиться информацией об успехах амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI, однако успехи, похоже, не заставили себя долго ждать.

Хотя GTA VI вышла лишь накануне, в продаже игра находится почти пять месяцев — с 25 июня, когда Rockstar Games объявила об открытии предзаказов: стандартное издание стоит $80, а за полное просят $100.

Согласно обновившемуся в последний раз трекеру аналитической компании Sensor Tower, по состоянию на финальный день предзаказов продажи GTA VI на PS5, Xbox Series X и S превысили 24,58 млн копий, а выручка 2,36 млрд.

С большим перевесом (75 % на 25 %) самой популярной GTA VI оказалась на PS5 — 18,44 млн копий и $1,77 млрд выручки. Показатели издания для Xbox Series X и S втрое скромнее — 6,15 млн копий и $588 млн выручки.

До тех пор, пока Rockstar Games и Take-Two Interactive не поделятся официальными результатами GTA VI, прогнозы от Sensor Tower остаются наиболее близкой к реальности картиной произошедшего.

Если информация Sensor Tower подтвердится или будет хотя бы недалека от истины, то запуск GTA VI станет самым успешным в истории не только видеоигр, но и развлекательной индустрии в целом.

GTA VI вышла 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. В преддверии релиза новинка заслужила звание самой высокооценённой игры за всю историю.