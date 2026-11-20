Биткоин (BTC) впервые с июля опустился ниже $60 000. На Binance его стоимость 20 ноября снижалась до $59 850, несмотря на опубликованные в США данные об улучшении инфляционных ожиданий населения. Давление на рынок усилили опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также массовый отток средств из американских спотовых ETF в биткоинах.

Согласно оценкам участников рынка, рассчитанным с помощью инструмента CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании 9 декабря достигла 97,9 %. При этом, как сообщается на Yahoo Finance, ещё неделю назад трейдеры оценивали вероятность более резкого повышения сразу на 0,5 процентного пункта в 11,5 %, однако к утру пятницы она снизилась до нуля. Ожидания американцев относительно инфляции на ближайший год, согласно опросу Мичиганского университета, напротив, улучшились: показатель снизился с 4,7 % в октябре до 3,7 % в ноябре. Одной из причин стало удешевление бензина.

Дополнительное давление на криптовалюту оказывает уход крупных инвесторов. Американские спотовые Bitcoin ETF потеряли около $3,47 млрд за ноябрь. Только 19 ноября из этих фондов вывели $582,2 млн, причём наибольшая часть пришлась на iShares Bitcoin Trust компании BlackRock. Его отток составил $541,1 млн, став крупнейшим однодневным показателем с момента запуска фонда. Ещё в четверг биткоин приблизился к оценочной стоимости майнинга, составлявшей около $62 000 за монету, а на следующий день опустился значительно ниже этой отметки.

Повышение ставок делает менее привлекательными активы, которые не приносят процентного дохода. К ним относятся как биткоин, так и золото, стоимость которого также снижалась после публикации американской статистики. При этом представители ФРС пока не спешат пересматривать свои оценки инфляционных рисков и протокол октябрьского заседания показал, что большинство участников опасаются сохранения высокого роста цен даже при дальнейшем удешевлении топлива.

Следующим важным ориентиром для рынков станет публикация предпочитаемого ФРС показателя инфляции, запланированная на 25 ноября. Затем, 9 декабря, регулятор проведёт очередное заседание, по итогам которого инвесторы узнают, действительно ли он намерен продолжить повышение процентной ставки.