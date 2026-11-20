Компания Valve сообщила, что беспрецедентный рост цен на оперативную память и накопители может вынудить её пересмотреть стоимость игровых систем Steam Machine и ограничить объёмы их производства.

В свежей записи в официальном блоге разработчики отметили, что продолжают сборку новых устройств, однако ситуация на рынке комплектующих остаётся напряжённой: «Мы продолжаем производить Steam Machine, но стоимость памяти и устройств хранения растёт беспрецедентными темпами. Поэтому мы не можем точно сказать, какое число устройств получится произвести и по какой цене они будут продаваться. Эти ограничения особенно повлияют на модель с 2 Тбайт памяти».

Как пишет Ars Technica, если Valve всё же придётся повысить цену на Steam Machine, она окажется не единственной. Все три крупнейших производителя игровых консолей (Sony, Microsoft и Nintendo) в 2025 году пошли на нетипичное для индустрии повышение цен, которое продолжилось и в текущем году.

Впрочем, Valve может быть более уязвима к ценовым колебаниям, вызванным проблемами с поставками компонентов, чем её более крупные конкуренты. По данным аналитиков, на которых ссылается издание, у Valve, вероятно, «нет такого приоритета у поставщиков, как у Nintendo, Sony или Microsoft». По словам Дэниела Ахмада (Daniel Ahmad) из Niko Partners, поскольку Steam Machine — продукт нишевый, компания не может рассчитывать на те же преференции при закупках, что доступны более крупным игрокам рынка.

Хотя Valve официально не раскрывает общие показатели продаж Steam Machine, оценки, основанные на общедоступных рейтингах самых продаваемых товаров в Steam, позволяют предположить, что в июле компания продавала от 12 до 15 тыс. устройств в неделю. Для сравнения, продажи PlayStation 5 за примерно шесть лет присутствия на рынке составляли в среднем более 300 тыс. единиц в неделю по всему миру.

В том же последнем объявлении в своём блоге Valve подтверждает, что выполнила обещание, данное в июле: «каждый, кто оформил предзаказ, получит возможность приобрести устройство до конца этого года». Компания сообщила, что для модели Steam Machine с накопителем ёмкостью 512 Гбайт «списка ожидания больше нет», а пользователям, оформившим предзаказ на версию с накопителем ёмкостью 2 Тбайт и попавшим в число тех, кому было отправлено приглашение на покупку, уже разосланы соответствующие уведомления. Речь идёт о тех, кто оставил заявку ещё в апреле.