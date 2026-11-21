Многослойная оперативная память, размещаемая непосредственно поверх чипов ИИ-ускорителей, может появиться на рынке в 2028–2029 годах. Такой прогноз представил технический директор Micron Скотт Дебоер (Scott DeBoer), отметив, что новая технология позволит значительно увеличить пропускную способность памяти и снизить энергозатраты на передачу данных.

Об этом Дебоер рассказал на конференции TomorrowX Summit в Остине, где выступил вместе с генеральным директором Micron Санджеем Мехротрой (Sanjay Mehrotra). По словам технического директора, крупнейшие разработчики вычислительного оборудования уже заинтересованы в совместном создании многослойной DRAM, которую можно будет размещать непосредственно на кристаллах ускорителей.

В отличие от современной памяти HBM, которая обычно располагается рядом с вычислительным кристаллом на общей подложке, новая архитектура предусматривает вертикальное размещение нескольких слоев DRAM над процессором. Это позволит сократить расстояние передачи данных и увеличить пропускную способность интерфейса. Кроме того, разработчики смогут интегрировать дополнительные логические функции непосредственно в систему памяти.

Главным техническим препятствием остается отвод тепла. Современные ИИ-ускорители выделяют значительное количество энергии, а микросхемы DRAM чувствительны к повышенным температурам. Разработчикам придется учитывать расположение наиболее горячих участков процессора, свойства соединительных материалов и эффективность охлаждения всего многослойного блока.

По оценке Дебоера, первые подобные решения начнут выходить на рынок в 2028–2029 годах. При этом широкое распространение технологии ожидается ближе к 2030–2031 годам. В Micron уже сообщали о намерении развивать 3D DRAM вместо перехода на альтернативные варианты компоновки транзисторов, которыми интересуются некоторые конкуренты.

Развитие новых технологий происходит на фоне усиливающегося дефицита оперативной памяти. Глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) подтвердил, что в 2027 и 2028 годах ситуация с поставками будет еще напряженнее, чем в 2026 году. По его словам, компания уже распределила между заказчиками 75 % запланированного на следующий год объема производства, а переговоры о новых поставках постепенно переходят на 2028 год.

Мехротра объяснил устойчивый спрос развитием генеративного и агентного искусственного интеллекта. Увеличение размеров моделей, продолжительности контекстных окон и количества одновременно выполняемых задач требует все больших объемов быстродействующей памяти. В результате современные процессоры нередко простаивают в ожидании данных, что ограничивает эффективность вычислительных систем.

Micron также подтвердила наличие 26 стратегических соглашений с заказчиками, многие из которых рассчитаны на пять лет. Общий объем авансов и финансовых обязательств клиентов по этим контрактам составляет $32 млрд. Соглашения предусматривают обязательства по оплате согласованных объемов продукции и позволяют производителю планировать дальнейшее расширение мощностей.

Несмотря на строительство новых предприятий, руководство Micron пока не может определить, когда предложение памяти сравняется со спросом. Ранее компания уже предупреждала, что даже ввод дополнительных производственных мощностей к 2028 году не обеспечит немедленного устранения дефицита.