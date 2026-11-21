Биткоин 21 ноября опустился ниже $56 000 впервые с сентября 2024 года, но затем отыграл часть потерь. После снижения примерно до $55 100 курс восстановился до $58 200 на момент подготовки материала. Но даже после отскока биткоин стоит на 54 % меньше, чем на пике в октябре 2025 года, когда его цена превышала $126 000. Он также остаётся дешевле, чем на момент возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом.

Распродажа усилилась ещё в пятницу, 20 ноября: биткоин в ходе торгов терял до 6,1 %, опускаясь до $57 716. Криптовалюта дешевела одновременно с технологическими акциями на фоне укрепления доллара, роста доходности американских гособлигаций и ожиданий, что Федеральная резервная система США вновь повысит ставку. Более высокая доходность облигаций делает их привлекательнее по сравнению с активами, которые сами по себе не приносят процентного дохода.

Падение сопровождалось оттоком средств из спотовых биткоин-ETF. По данным Bloomberg, с начала года чистый отток из этих фондов превысил $3 млрд. Снижение котировок также вынудило биржи закрывать позиции трейдеров, которые с кредитным плечом ставили на рост: за 24 часа, по данным, приведённым Bloomberg в пятницу, на крипторынке ликвидировали длинные позиции примерно на $2 млрд.

Настроения на крипторынке ухудшились ещё в конце октября после взлома Binance. Затем победа демократов на промежуточных выборах в США усилила опасения, что продвигать выгодные для криптоиндустрии законы станет сложнее. За время второго срока Трампа отрасль заручилась поддержкой Белого дома и укрепила позиции в финансовой системе, однако в этот раз даже эти достижения не уберегли биткоин от распродажи вместе с другими рисковыми активами.