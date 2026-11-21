Nvidia выпустила драйвер GeForce Hotfix 621.35, который устраняет избыточную фоновую запись в файл nvlog.nvlgstg. Обновление основано на последней версии GeForce Game Ready и доступно для 64-разрядных версий Windows 10 и Windows 11.
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О проблеме сообщали пользователи драйверов 621.14 и 621.24. В одном из случаев счётчик операций записи фонового процесса Nvidia Display Container показал около 30 Гбайт за час. Этот показатель не обязательно соответствует объёму данных, физически записанных на SSD. Nvidia подтвердила избыточную запись в файл, но не уточнила её объём и не перечислила затронутые версии драйвера.
GeForce Hotfix 621.35 не сертифицирован WHQL. Nvidia называет такие выпуски необязательными бета-версиями: они проходят сокращённый цикл тестирования, чтобы пользователи могли быстрее получить исправление. Компания включит его в следующий официальный выпуск драйвера.
С похожей проблемой столкнулась и AMD. 12 ноября компания выпустила Adrenalin Edition 26.11.1, устранив избыточную запись на системный накопитель в простое на ПК с Radeon RX 7000 и RX 9000, а также при перемещении или изменении размера окон приложений. Вышедшая 18 ноября версия 26.11.2 исправила избыточную запись в простое и на системах с Radeon RX 5000 и RX 6000 под управлением Windows 10.
Скачать GeForce Hotfix 621.35 можно с официальной страницы поддержки Nvidia.
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