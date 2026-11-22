Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует предполагаемое проникновение хакеров в Национальный центр криминальной информации (National Crime Information Center, NCIC) — одну из важнейших информационных систем американских правоохранительных органов. Как сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, о возможном взломе стало известно в последние дни.

NCIC представляет собой общенациональную базу данных, которая обеспечивает обмен информацией между федеральными, региональными и местными правоохранительными органами США. В ней хранятся сведения о разыскиваемых преступниках, ордерах на арест, пропавших без вести, судимостях и результатах проверок биографических данных. Полицейские по всей стране используют систему в ходе расследований и при проверке подозреваемых.

По словам бывшего сотрудника ФБР, занимавшегося расследованием деятельности киберпреступных группировок, NCIC относится к наиболее критически важным информационным системам правоохранительных органов. Потенциальная опасность заключается не только в возможности утечки конфиденциальных сведений, но и в риске изменения хранящихся в базе записей. Недостоверная информация может непосредственно повлиять на работу полицейских и безопасность сотрудников правоохранительных органов и граждан.

ФБР пока не предоставило официальных комментариев по поводу произошедшего. Неизвестно, кто стоит за атакой, каким образом злоумышленники получили доступ к системе и удалось ли им похитить какие-либо данные.

Это уже второй крупный инцидент с информационными системами ФБР за последние месяцы. В сентябре хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе сайта кадровой службы бюро, в результате которого были скомпрометированы персональные данные действующих и бывших сотрудников, а также соискателей. Впоследствии канадский исследователь в области кибербезопасности был арестован по обвинениям, связанным с этой атакой.

Новый инцидент произошёл на фоне растущего беспокойства американских властей по поводу защищённости критически важной цифровой инфраструктуры. В последние дни в США произошёл ряд крупных технологических сбоев, затронувших в том числе банковский сектор, Агентство национальной безопасности и систему управления воздушным движением Федерального авиационного управления (FAA). При этом власти не связывают эти происшествия с предполагаемым взломом ФБР.

На этой неделе, когда стало о связанном с NCIC инциденте, директор ФБР Каш Патель (Kash Patel) выступил в эфире Fox News, чтобы рассказать о работе ведомства в сфере кибербезопасности. Он рассказал об операции, завершённой несколько месяцев назад и направленной на то, чтобы побудить компании обновить свои системы и не допустить хакеров к конфиденциальным данным.

Патель упомянул операцию Winter Shield так, как будто она всё ещё продолжается, и похвалил нынешнюю администрацию за обновление ключевых систем для защиты критически важной инфраструктуры страны. «Другие администрации могли бы провести эти обновления, но не сделали этого. Мы действуем на опережение и навёрстываем упущенное время», — сказал Патель.