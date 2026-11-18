Вчера вечером Агентство национальной безопасности (АНБ) США закрыло свой кампус для большинства сотрудников. Сообщается о сбоях во внутренней секретной сети NSANet после планового обновления систем безопасности. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Осведомлённые источники утверждают, что на данный момент нет доказательств кибератаки или внешнего вмешательства.

Во вторник утром в голосовой почте сотрудников АНБ ситуация описывалась как «жёлтый код». В сообщении говорилось, что сотрудники, не задействованные в чрезвычайных ситуациях, должны прибывать на работу по очереди, а сотрудники, задействованные в чрезвычайных ситуациях, — как обычно. Во вторник вечером был объявлен «зелёный код», предписывающий сотрудникам прибыть на работу по расписанию. Но затем в голосовой почте появился уже «оранжевый код», что привело к закрытию кампуса для большинства сотрудников до дальнейшего уведомления.

«Во время планового технического обслуживания в Агентстве национальной безопасности произошло временное ухудшение работы, — говорится в заявлении агентства. — Хотя некоторые внутренние системы были затронуты, критически важные остаются полностью работоспособными, и наша способность защищать национальную безопасность сохраняется. Инфраструктура АНБ спроектирована с многоуровневой избыточностью для поддержания работы во время планового технического обслуживания или непредвиденных событий».

Директор Национальной разведки Джей Клейтон (Jay Clayton) сообщил, что сбой в работе АНБ стал результатом применения агентством программного патча для устранения серьёзных уязвимостей программного обеспечения, обнаруженных в прошлом месяце. «Установка патчей привела к тому, что некоторые из систем не заработали должным образом после обновления, — пояснил он. — Именно это произошло сегодня в АНБ».

Уязвимости, о которых говорил Клейтон, были ранее выявлены в языке программирования PHP, который используется примерно на 70 % сайтов в мире. Они позволяют хакерам взламывать сайты и получать доступ к конфиденциальной информации. Инструменты ИИ помогли обнаружить эти уязвимости, что вызвало неотложную необходимость в обновлении затронутых систем. Само АНБ ранее призывало организации срочно установить обновления программного обеспечения.

Правительственные чиновники заверили, что сбой в сети NSANet не повлияет на способность агентства передавать срочную разведывательную информацию президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) на борт самолёта во время его поездки по Азии. Они описали многочисленные системы резервирования, которые правительство может использовать для безопасной связи с президентом.

«NSANet — это скорее сеть сетей, и маловероятно, что произойдёт полный сбой, учитывая множество резервных систем, — уверен бывший высокопоставленный сотрудник АНБ. — Это может повлиять на анализ и отчётность, но для выполнения наиболее приоритетных задач они найдут способ справиться с ними. Поэтому это тревожно, но, вероятно, не приведёт к катастрофическим последствиям».

США обмениваются разведывательной информацией с рядом стран в рамках альянса, известного как «Пять глаз» (Five Eyes). В него входят США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Канада. По словам осведомлённого источника, сбой в работе NSANet не повлиял на эту систему обмена разведданными.

Нынешний инцидент — не первый случай, когда внутренние компьютерные сети Агентства национальной безопасности сталкиваются с серьёзными неполадками. В 2000 году технический сбой привёл к отключению компьютеров в агентстве почти на три дня, что нарушило процесс обработки разведывательной информации в Форт-Миде.

Неполадки в АНБ особенно тревожны на фоне участившихся в последние дни сообщений о сбоях в работе различных сервисов. На прошлой неделе из-за программного сбоя серьёзные перебои возникли в работе облачных сервисов Microsoft, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о приостановке полётов из-за ошибки в ​​настройках маршрутизатора. В понедельник о технических неполадках также заявили банк Chase и авиакомпания United Airlines.

Пока не выявлено (или не сообщается) никаких признаков того, что технические неполадки в работе правительственных организаций и коммерческих структур были вызваны кибератакой. Тем не менее, эти инциденты показывают, как подобные сбои могут дестабилизировать рынки и потенциально создать угрозу национальной безопасности.