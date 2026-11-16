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Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы

Компания Microsoft сообщила, что глобальный сбой в работе сервисов Microsoft 365 12–13 ноября 2026 года, был вызван скрытой ошибкой в ​​Windows, из-за которой серверы, отвечающие за облачные соединения, оказались перегружены. В предварительном отчёте об инциденте поясняется, что изменение в ПО привело к перераспределению трафика и снижению пропускной способности серверов, что вызвало масштабные сбои. Наиболее серьёзно пострадал сервис Exchange Online.

С трудностями при доступе к продуктам Microsoft столкнулись пользователи более чем в 70 странах. Сбои затронули программное обеспечение для кибербезопасности, сервисы для обмена файлами и инструменты администрирования. Все эти продукты, наряду с офисными приложениями Word и Excel, компания предлагает в составе пакета Microsoft 365. Как сообщила Microsoft в прошлом месяце, число коммерческих пользователей этого пакета превышает 450 миллионов.

Проблема возникла из-за исправления, подготовленного специально для сетевых шлюзовых серверов Microsoft 365. Его развёртывание началось в июле, и в течение более чем трёх месяцев изменения работали по всему миру без каких-либо видимых неполадок. В Microsoft подчёркивают, что ни сама ошибка, ни данное исправление не затрагивают стандартные версии Windows, установленные на пользовательских компьютерах.

Внутри одного из системных процессов Windows возник конфликт: несколько задач одновременно пытались получить доступ к общим ресурсам (так называемая «конкуренция за блокировки» или lock contention). При определённых объёмах трафика это приводило к исчерпанию ресурсов процессора и оперативной памяти. Запросы на подключение накапливались до тех пор, пока серверы не переставали отвечать. В ходе тестирования специалисты Microsoft не выявили проблему, поскольку проверки проводились на менее мощном оборудовании, тогда как на более современных системах с большим количеством ядер ошибка проявлялась гораздо острее.

К проявлению ошибки привело сочетание двух факторов. Примерно за 15 часов до начала сбоя трафик сервиса Teams был перенаправлен с альтернативного шлюза на основной, который также использовался для Exchange Online. Одновременно с этим около 14 % ресурсов шлюзовых серверов оказались недоступны из-за другой, не связанной с этим инцидентом проблемы. По заявлению Microsoft, оставшихся мощностей было бы достаточно для нормальной работы, однако совокупность этих факторов спровоцировала сбой.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

После отказа серверов, автоматизированные системы перенаправили соединения на исправные узлы. Дополнительная нагрузка привела к возникновению той же ошибки в других местах, в результате чего менее чем за два часа сбои распространились на разные регионы. В пиковый момент более 80 % серверов перестали отвечать на запросы. В материалах Microsoft, посвящённых обсуждению инцидента, также отмечается, что недоступность части серверов привела к возникновению дополнительной нагрузки на оставшуюся инфраструктуру.

Сбой в механизмах изоляции, предназначенных для локализации неполадок, привёл к тому, что проблема распространилась в глобальном масштабе. После перезапуска серверы вскоре снова выходили из строя под воздействием возобновившегося потока запросов. В то время как сервисы Teams, SharePoint и OneDrive смогли перенаправить часть нагрузки, Exchange Online не удалось полностью изменить маршрутизацию трафика из-за огромных масштабов его работы.

Инженеры разработали обновление, которое вернуло механизм обработки подключений в Windows к прежнему, корректно работающему состоянию. Для этого они временно вывели из эксплуатации крупные группы серверов, внесли необходимые изменения, выполнили перезагрузку и постепенно восстановили поток трафика. Кроме того, Microsoft увеличила вычислительные мощности и продлила период доставки электронных писем, чтобы сообщения, попавшие в очередь, не были отклонены как недоставленные.

Отчёт, опубликованный Microsoft является предварительным, более подробная информация о мерах по устранению неполадок будет представлена ​​20 ноября. В журналах состояния служб инциденты обозначены кодами EX1550543 и MO1550821. Согласно официальным разъяснениям Microsoft, внесение каких-либо изменений в конфигурацию арендаторов (tenant) или отдельных устройств не требуется. Сбой произошёл исключительно в облачной инфраструктуре Microsoft, а не в клиентских системах Windows.

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Теги: microsoft, сбой, скрытая ошибка, серверное по, отчёт
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