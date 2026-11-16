Microsoft раскрыла виновника глобального сбоя: скрытая ошибка Windows перегрузила серверы

Компания Microsoft сообщила, что глобальный сбой в работе сервисов Microsoft 365 12–13 ноября 2026 года, был вызван скрытой ошибкой в ​​Windows, из-за которой серверы, отвечающие за облачные соединения, оказались перегружены. В предварительном отчёте об инциденте поясняется, что изменение в ПО привело к перераспределению трафика и снижению пропускной способности серверов, что вызвало масштабные сбои. Наиболее серьёзно пострадал сервис Exchange Online.

С трудностями при доступе к продуктам Microsoft столкнулись пользователи более чем в 70 странах. Сбои затронули программное обеспечение для кибербезопасности, сервисы для обмена файлами и инструменты администрирования. Все эти продукты, наряду с офисными приложениями Word и Excel, компания предлагает в составе пакета Microsoft 365. Как сообщила Microsoft в прошлом месяце, число коммерческих пользователей этого пакета превышает 450 миллионов.

Проблема возникла из-за исправления, подготовленного специально для сетевых шлюзовых серверов Microsoft 365. Его развёртывание началось в июле, и в течение более чем трёх месяцев изменения работали по всему миру без каких-либо видимых неполадок. В Microsoft подчёркивают, что ни сама ошибка, ни данное исправление не затрагивают стандартные версии Windows, установленные на пользовательских компьютерах.

Внутри одного из системных процессов Windows возник конфликт: несколько задач одновременно пытались получить доступ к общим ресурсам (так называемая «конкуренция за блокировки» или lock contention). При определённых объёмах трафика это приводило к исчерпанию ресурсов процессора и оперативной памяти. Запросы на подключение накапливались до тех пор, пока серверы не переставали отвечать. В ходе тестирования специалисты Microsoft не выявили проблему, поскольку проверки проводились на менее мощном оборудовании, тогда как на более современных системах с большим количеством ядер ошибка проявлялась гораздо острее.

К проявлению ошибки привело сочетание двух факторов. Примерно за 15 часов до начала сбоя трафик сервиса Teams был перенаправлен с альтернативного шлюза на основной, который также использовался для Exchange Online. Одновременно с этим около 14 % ресурсов шлюзовых серверов оказались недоступны из-за другой, не связанной с этим инцидентом проблемы. По заявлению Microsoft, оставшихся мощностей было бы достаточно для нормальной работы, однако совокупность этих факторов спровоцировала сбой.

После отказа серверов, автоматизированные системы перенаправили соединения на исправные узлы. Дополнительная нагрузка привела к возникновению той же ошибки в других местах, в результате чего менее чем за два часа сбои распространились на разные регионы. В пиковый момент более 80 % серверов перестали отвечать на запросы. В материалах Microsoft, посвящённых обсуждению инцидента, также отмечается, что недоступность части серверов привела к возникновению дополнительной нагрузки на оставшуюся инфраструктуру.

Сбой в механизмах изоляции, предназначенных для локализации неполадок, привёл к тому, что проблема распространилась в глобальном масштабе. После перезапуска серверы вскоре снова выходили из строя под воздействием возобновившегося потока запросов. В то время как сервисы Teams, SharePoint и OneDrive смогли перенаправить часть нагрузки, Exchange Online не удалось полностью изменить маршрутизацию трафика из-за огромных масштабов его работы.

Инженеры разработали обновление, которое вернуло механизм обработки подключений в Windows к прежнему, корректно работающему состоянию. Для этого они временно вывели из эксплуатации крупные группы серверов, внесли необходимые изменения, выполнили перезагрузку и постепенно восстановили поток трафика. Кроме того, Microsoft увеличила вычислительные мощности и продлила период доставки электронных писем, чтобы сообщения, попавшие в очередь, не были отклонены как недоставленные.

Отчёт, опубликованный Microsoft является предварительным, более подробная информация о мерах по устранению неполадок будет представлена ​​20 ноября. В журналах состояния служб инциденты обозначены кодами EX1550543 и MO1550821. Согласно официальным разъяснениям Microsoft, внесение каких-либо изменений в конфигурацию арендаторов (tenant) или отдельных устройств не требуется. Сбой произошёл исключительно в облачной инфраструктуре Microsoft, а не в клиентских системах Windows.