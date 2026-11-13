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Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев

Microsoft заявила о прогрессе в восстановлении доступа к ключевым программным продуктам. Компания работает над устранением масштабного сбоя, который парализовал деятельность государственных учреждений, торговых организаций и бизнеса по всему миру. По словам Microsoft, «очереди электронных писем значительно сократились и приближаются к нормальным показателям». Тем не менее более двадцати продуктов и сервисов по-прежнему могут работают с перебоями.

С момента возникновения неполадок Microsoft практически каждый час публиковала информацию о ходе восстановительных работ и перенаправлении трафика пользователей с затронутых сбоем серверов. Причина сбоя пока не установлена. В Microsoft пообещали предоставить более подробную информацию после полного устранения неполадок, добавив, что признаков злонамеренных действий не обнаружено.

По данным сервиса Downdetector, с трудностями при доступе к продуктам Microsoft столкнулись пользователи более чем в 70 странах. Сбои затронули программное обеспечение для кибербезопасности, сервисы для обмена файлами и инструменты администрирования. Все эти продукты, наряду с офисными приложениями Word и Excel, компания предлагает в составе пакета M365. Как сообщила Microsoft в прошлом месяце, число коммерческих пользователей этого пакета превышает 450 миллионов.

О проблемах с сервисами Microsoft сообщили трейдеры в Сингапуре, индийские брокерские компании и официальные лица в Токио. С трудностями столкнулись и сотрудники Резервного банка Австралии, а в Новой Зеландии иммиграционные службы приостановили обработку всех визовых заявлений.

Сбой продемонстрировал, насколько высока зависимость государственных учреждений, торговых организаций и бизнеса от сервисов Microsoft и послужил очередным напоминанием о рисках, связанных с зависимостью от ограниченного числа поставщиков критически важных технологий.

Хотя большинство технических неполадок устраняются оперативно, ошибки в обновлениях или проблемы с серверами у одного крупного технологического провайдера могут вызвать цепную реакцию, затрагивающую всю мировую экономику. Так, сбой в работе Amazon Web Services в прошлом году привёл к недоступности множества сайтов. А некорректное обновление ПО от компании CrowdStrike в 2024 году стало причиной отмены авиарейсов и выхода из строя компьютерных систем по всему миру, что привело к миллиардным убыткам.

На открытии торгов в Нью-Йорке в пятницу акции Microsoft подешевели менее чем на 1 %.

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Теги: microsoft, сбой, исправление, прогресс
microsoft, сбой, исправление, прогресс
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