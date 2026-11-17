Apple стала очередной компанией, столкнувшейся с техническими неполадками. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к iCloud и службе поддержки. На странице состояния систем компании также зафиксированы сбои в работе Apple Music и App Store.

Судя по сообщениям пользователей, затронуты даже розничные магазины Apple. Согласно данным сайта Downdetector.com, проблемы начались примерно в 8:30 утра по тихоокеанскому стандартному времени (19:30 по московскому времени). При попытках войти в iCloud или интернет-магазин Apple у пользователей в США и других странах возникают ошибки подключения. Владельцы новых устройств сообщают о невозможности их активировать.

По информации Downdetector, резко возросло число жалоб на работу Apple Pay и службы поддержки. При попытке входа система выдаёт сообщение: «Не удалось подтвердить вашу личность. Попробуйте ещё раз». Сотрудники розничных магазинов Apple отмечают, что их внутренние IT-системы также вышли из строя.

Apple пока не опубликовала официального заявления о сбоях, но на странице состояния систем компании появилась информация о проблемах со входом в iCloud, затрагивающих всех пользователей. Позже последовало предупреждение о сбоях в работе Apple Music, App Store и службы поддержки AppleCare. «Сервис может работать медленно или быть недоступен», — уточняется на странице.

Данный инцидент происходит на фоне участившихся в последние дни сообщений о сбоях в работе различных сервисов. На прошлой неделе из-за программного сбоя серьёзные перебои возникли в работе облачных сервисов Microsoft, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о приостановке полётов из-за ошибки в ​​настройках маршрутизатора. В понедельник о технических неполадках также заявили банк Chase и авиакомпания United Airlines.

Сегодня утром телеканал CNN сообщил о выходе из строя секретной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США, однако на данный момент нет никаких свидетельств, что эти инциденты связаны с кибератакой.