Знаменитый хакер voices38 продолжает взлом главных игровых хитов 2026 года, несмотря на нависшую над ним угрозу судебного разбирательства со стороны создателей антипиратской защиты Denuvo.

Речь идёт о фэнтезийном ролевом боевике с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero от разработчиков из независимой китайской студии S-Game. Игра вышла 29 октября на PC (Steam, EGS) и PS5 — продажи за три дня составили 4 млн копий.

Стоит отметить, что благодаря методу с гипервизором (о его особенностях и опасностях можно прочитать здесь) цифровые флибустьеры получили доступ к Phantom Blade Zero ещё на релизе, а теперь пришёл черёд полноценного взлома.

Таким образом, пиратская версия Phantom Blade Zero попала в открытый доступ через три с половиной недели после официального выхода игры и спустя полторы недели после предыдущего релиза voices38 — Star Wars: Galactic Racer.

Пользователи в комментариях к анонсу от voices38 на форуме Reddit остались впечатлены скоростью взломщика. «Бро взламывает игры быстрее, чем я успеваю в них играть», — посетовал Internal-Drawer-7707.

Взлом Denuvo в Phantom Blade Zero произошёл в разгар судебного противостояния австрийской Denuvo Software Solutions и voices38. Хакера обвиняют в обходе средств защиты 26 оснащённых Denuvo игр.

Phantom Blade Zero предлагает взять на себя роль элитного убийцы Соула, которому за 66 дней нужно доказать свою невиновность в мире кунг-фу-панка (смесь кунг-фу и стимпанка). Имеется текстовый перевод на русский.