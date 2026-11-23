Вышедшее в один день с GTA VI обновление Repentance+ для консольных версий культового роглайка The Binding of Isaac: Rebirth принесло с собой не только долгожданный онлайн, но и сгенерированную ИИ музыку.

На следующий день после консольного релиза Repentance+ для игры вышел патч с режимом Crime Mode, вдохновлённым GTA VI: рейтинг разыскиваемости, огнестрельное оружие, полицейские и управляемые вагонетки.

Пользователи обратили внимание, что музыка в Crime Mode подозрительно напоминает результат работы искусственного интеллекта. И действительно: в метаданных DLC обнаружились ссылки на музыкальный ИИ-сервис Suno.

Игроки остались возмущены ситуацией и обрушили рейтинг Repentance+ в Steam. Недавние (то есть оставленные за последние 30 дней) обзоры DLC стали «крайне отрицательными» — процент положительных отзывов составляет лишь 8 %.

Поддержкой игры занимается издатель Nicalis, поэтому создатель «Айзека» Эдмунд Макмиллен (Edmund McMillen) оказался не в курсе проблемы: «Проснулся, а тут дурдом. Очевидно, я не знал о сгенерированной музыке в режиме».

Разработчик пообещал добиться удаления ИИ-контента и слово сдержал. Выпущенное Nicalis на следующий день обновление для The Binding of Isaac: Rebirth и Repentance+ убрало из игры сгенерированную музыку.

The Binding of Isaac: Rebirth дебютировала в ноябре 2014 года на PC (Steam), PS4 и PS Vita, а с тех пор появилась в GOG, EGS, на Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U и Switch. Игра является ремейком оригинальной The Binding of Isaac, вышедшей в 2011-м.