Распродажа акций компаний в сфере ИИ, которая в последние недели наблюдается на фондовом рынке, сильно напоминает крах «пузыря доткомов». В связи с этим возникает вопрос о существовании «пузыря» в сфере ИИ и о том, не лопнул ли он сейчас, пишет The Wall Street Journal.

В связи с этим газета сравнила показатели падения акций некоторых крупных технологических компаний эпохи доткомов, которые существуют до сих пор, — от пиковых значений до конца года — в 2000-м и 2026-м годах:

Intel: -60 % в 2000 году против -64 % в 2026 году;

Oracle: -37 % против -60 %;

Cisco: -52 % против -30 %;

Micron: -63 % против -53 %;

Qualcomm: -54 % против -42 %;

Seagate Technology: - 37% против -60 % (компания прошла через слияние и последующее выделение в самостоятельную структуру);

Nvidia: -62 % против -48 %.

У некоторых компаний падение сильнее, у других — слабее, а у третьих — идентичное. Однако, основываясь только на этих данных, трудно однозначно утверждать, что в одном случае мы имеем дело с лопнувшим «пузырём», а в другом — нет, отметила The Wall Street Journal.

В этом году вновь наблюдается значительная ротация капитала. Например, сектор здравоохранения с конца апреля вырос на 24 %, хотя индекс S&P 500 всё равно опустился на 12 % относительно своего внутридневного максимума.

Крах доткомов привёл тогда к рецессии, которая ударила по другим секторам экономики и спровоцировала новую волну масштабных распродаж в 2001 году. Сейчас пока неясно, продолжится ли падение рынка, как это было тогда.

Хотя тот факт, что рынок не стал расти после успешного IPO компании Anthropic, — тревожный сигнал, в целом экономика пока выглядит устойчивой.

Газета допускает, что «пузырь» в сфере ИИ уже лопнул, но лишь при условии, что речь идёт о «мини-пузыре» (или ряде локальных пузырей), сформировавшихся вокруг дата-центров и используемых в них чипов.

При этом значительная часть этого «мини-пузыря» уже сдулась. Акции производителя чипов Micron за три месяца выросли почти в четыре раза, а затем упали более чем вдвое. В целом сектор полупроводников показал двукратный рост, после чего последовал спад на 43 %. Аналогичные скачки наблюдались у акций поставщиков энергии и оборудования для ИИ-ЦОД. Например, акции Bloom Energy демонстрировали столь же экстремальные колебания.

То же самое было зафиксировано у небольших операторов дата-центров. После IPO в прошлом году акции CoreWeave выросли более чем в четыре раза, но с тех пор полностью растеряли свои позиции.

Хотя дальнейшее снижение котировок до уровня начала года будет болезненным, это не идёт ни в какое сравнение с обвалом 2001 года, когда акции Cisco, уже потерявшие к тому моменту половину своей стоимости, за первые три месяца подешевели ещё вдвое. Мартовского пика 2000 года компания вновь достигла лишь в декабре прошлого года.

Но если речь идёт не просто о «мини-пузыре», то ситуация выглядит тревожной: падение акций может вынудить компании свернуть инвестиционные планы. Это отразится на поставщиках, чьи бумаги также сильно выросли в цене, создаст проблемы для их кредиторов и приведёт к ещё большему сокращению спроса. В этом сценарии ожидания сверхвысоких темпов роста расходов на ЦОД будут пересмотрены в сторону понижения, что ударит как по экономике в целом, так и по компаниям, от которых инвесторы ждали значительной прибыли. Снижение котировок может затронуть и другие секторы экономики.

Сейчас очевидно одно: лопнул «мини-пузырь» в сегменте ЦОД и среди их поставщиков, а спекулятивная «пена» начала спадать и в других сферах, связанных с ИИ. Сдувается ли сейчас более масштабный «пузырь» в сфере ИИ, сказать невозможно, но такой сценарий выглядит пугающе правдоподобным, подытожила The Wall Street Journal.