Не прошло и трёх месяцев с отмены амбициозного сетевого мода для нашумевшего приключенческого экшена The Last of Us Part II от Naughty Dog (принадлежит Sony Interactive Entertainment), как фанаты всё-таки снабдили игру онлайн-режимом.

Напомним, команда моддеров во главе с блогером Speclizer работала над неофициальной версией мультиплеера The Last of Us Part II до середины сентября 2026 года, когда Sony Interactive Entertainment потребовала не выпускать мод.

Как подметил портал Wccftech, группа энтузиастов наперекор судьбе выпустила Twelve Weeks — свою многопользовательскую модификацию для The Last of Us Part II. Релиз сопровождался геймплейным трейлером.

Twelve Weeks представляет собой аналог онлайнового режима Factions из оригинальной The Last of Us. Бои проходят в формате «4 на 4» (Серафиты против Вашингтонского фронта освобождения) на 12 картах из сюжетной кампании Part II.

Обещают два режима («Набег», «Допрос»), систему персонализации, всё оружие и все умения из The Last of Us, крафтинг и приватные матчи (потом). Вышедшее 23 ноября крупное обновление добавило текстовый чат и импорт карт из Part I.

Twelve Weeks находится в разработке со второй половины сентября и создаётся с применением ИИ-агента Claude Code. Для работы моду требуется копия The Last of Us Part II Remastered для Steam. Скачивание доступно с официального сайта.

The Last of Us Part II вышла в июне 2020 года на PS4, а с ремастером добралась до PS5 и PC. Игра должна была получить официальный мультиплеер, однако Naughty Dog в итоге отказалась и от него, и от сетевого ответвления The Last of Us Online.