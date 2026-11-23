Несколько дней назад компания Nvidia выпустила драйвер GeForce Hotfix 621.35, призванный устранить проблему чрезмерной записи данных на SSD, обнаруженную в предыдущих версиях драйверов. Однако пользователи сообщают, что обновление не решает эту проблему полностью. Фоновая запись данных может возобновиться спустя несколько часов работы системы, даже когда компьютер находится в режиме бездействия.

Проблема чрезмерного использования ресурсов системного накопителя ранее была обнаружена в драйверах GeForce 621.14 и 621.24. Пользователи обратили внимание, что процесс Nvidia Display Container постоянно записывал данные в лог-файл nvlog.nvlgstg. Некоторые отмечали, что это процесс приводил к перезаписи до 30 Гбайт избыточных данных в час. Nvidia признала наличие ошибки (ей был присвоен идентификатор 7116722) и выпустила версию драйвера GeForce Hotfix 621.35 специально для её исправления.

Один из пользователей провёл тестирование трёх версий драйверов на системе с видеокартой RTX 4090 и SSD Samsung 990 Pro ёмкостью 2 Тбайт. Поначалу казалось, что установленное исправление 621.35 сработало: за первый час работы процесс Nvidia записал лишь 90,8 Кбайт данных. Однако после девяти часов простоя (в ночное время) ПК тот же процесс записал ещё 40,85 Гбайт данных — в среднем около 4,54 Гбайт в час.

Пользователь также проверил данные через утилиту HWiNFO64 и изучил показатели S.M.A.R.T. накопителя. Они подтвердили, что на SSD действительно было записано 36 Гбайт данных, что исключает вероятность ошибки лишь в счётчиках операций ввода-вывода самого процесса. В тестах этого пользователя предыдущая версия драйвера (621.24) приводила к ещё более интенсивной записи, тогда как при откате к версии 621.01 фоновая активность Nvidia сократилась до нескольких мегабайт.

Другие пользователи на платформе Reddit сообщают о схожих результатах наблюдения, хотя некоторые отмечают, что на их системах исправление работает корректно. Это указывает на то, что проблема может зависеть от специфических конфигураций или условий, которые пока не удалось точно определить.

Примечательно, что представитель Nvidia (пользователь Manuel@Nvidia) подтвердил на официальном форуме компании, что данная проблема не затрагивает видеокарты серии GeForce RTX 50. Однако некоторые владельцы сообщают об обратном. Например, один из владельцев RTX 5090 зафиксировал около 47 Гбайт данных, записанных процессом Nvidia, а другой владелец RTX 5080 сообщил о 57 Гбайт перезаписи за одни сутки. Эти данные не позволяют однозначно утверждать, затрагивает ли та же ошибка драйвера видеокарты серии RTX 50, но они, по-видимому, противоречат заявлению Nvidia.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут проверить активность диска, связанную с процессами Nvidia, с помощью «Монитора ресурсов» (Resource Monitor) в Windows. Некоторым пользователям избавиться от проблемы помог откат драйвера до версии 621.01.