Последние обновления BIOS от MSI для материнских плат на чипсетах Z690 и Z790 обеспечивают нативную поддержку процессоров Intel серии Bartlett Lake, оснащённых 10 или 12 высокопроизводительными ядрами (P-ядрами). Это означает, что такие чипы теперь могут работать на потребительских материнских платах без использования модифицированных версий прошивки.

Как сообщает пользователь FL410, в новейших файлах BIOS от MSI обнаружен идентификатор процессора D0670 и соответствующий микрокод, необходимые для работы чипов Bartlett Lake. В официальных примечаниях к выпуску обновлений BIOS компания MSI об этих изменениях не упоминает. По утверждению FL410, поддержка распространяется на все материнские платы MSI серий Z690 и Z790, хотя полная совместимость со всей линейкой ещё не была протестирована.

Эту информацию подтвердил пользователь социальной сети X под ником LovK2X. Ему удалось успешно запустить инженерный образец процессора Core 9 273PE (маркировка Q9KU) на материнской плате с использованием стандартной, немодифицированной версии BIOS. Пользователь отмечает, что процессор корректно загружается и работает. Также доступна возможность снятия ограничений по энергопотреблению (параметры PL1, PL2 и ICCMax). При этом регулировка частоты оперативной памяти (DRAM) остаётся заблокированной, хотя тайминги памяти можно оптимизировать.





Всего за несколько дней до этого ресурс UNIKO’s Hardware опубликовал результаты тестирования процессоров Core 9 273PE (12 P-ядер) и Core 7 253PE (10 P-ядер) на материнской плате MSI Z790 MPOWER. В том случае для работы процессоров потребовалась модифицированная прошивка. Данная конфигурация позволяла снимать ограничения по энергопотреблению и изменять частоту системной шины (BCLK) до 102,5 МГц, однако параметры напряжения System Agent и множители памяти оставались недоступными для изменения.

Ранее уже сообщалось о попытках запустить процессоры Bartlett Lake на потребительских материнских платах. В апреле одному энтузиасту удалось загрузить операционную систему Windows на материнской плате Asus Z790 с процессором Core 9 273PQE, используя модификации BIOS, разработанные с помощью искусственного интеллекта. Судя по последним данным, для некоторых материнских плат MSI подобные модификации больше не требуются.

Стоит добавить, что компания Intel изначально представила процессоры серии Bartlett Lake, состоящие исключительно из высокопроизводительных ядер (P-ядер), для встраиваемых и промышленных систем, а не для обычных настольных компьютеров. Компания MSI официально не заявляла о поддержке этих процессоров на своих материнских платах серий Z690 и Z790.