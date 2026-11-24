Стоимость ценных бумаг ключевых партнёров и поставщиков Nvidia в Азии резко выросли в цене. Инвесторы снова активно вкладываются в технологический сектор после того, как совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в компанию.

Среди тайваньских партнёров Nvidia существенно выросли в цене акции TSMC и Hon Hai Precision Industry (Foxconn) — ценные бумаги вендоров подорожали на 10 %. Акции MediaTek, ещё одного партнёра Nvidia, выросли на те же 10 %. На фондовой бирже Тайбэя дневной лимит роста акций составил 10 % — котировки фактически достигли потолка.

В Южной Корее акции компаний Samsung Electronics и SK hynix, являющихся партнёрами Nvidia, выросли на 8 % и 10 % соответственно. На эти две компании приходится более 40 % индекса Kospi, поэтому сам индекс вырос более чем на 7 %. Стоимость ценных бумаг южнокорейской LG Electronics подскочила на 16,02 %.

Акции японской SoftBank Group Corp., крупного инвестора в полупроводниковую отрасль, выросли более чем на 8 %. Ценные бумаги Advantest, занимающейся тестирование полупроводниковой продукции, а также акции её конкурента Tokyo Electron подорожали на 15 % и 12 % соответственно.

«Возвращение Дженсена особенно радует держателей акций азиатских технологических компаний. Многие из них понесли косвенный ущерб из-за кризиса в руководстве Nvidia», — отметила Чару Чанана (Charu Chanana), главный инвестиционный стратег Saxo.

Она отметила, что восстановление, скорее всего, пойдёт на пользу устоявшимся компаниям с чётким портфелем заказов, крепким балансом и возможностью влиять на ценообразование. В более выигрышном положении окажутся такие участники рынка, а не те, чей успех целиком зависит от «многолетних непрерывных расходов на искусственный интеллект».

Отметим также, что акции самой Nvidia выросли в цене на 31 % в день торгов, когда было объявлено о возвращении Хуанга. Ранее в этом месяце, в самый разгар скандала с Хуангом, ценные бумаги Nvidia подешевели на 33 %.