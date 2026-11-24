Похоже, что старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительных систем и графики компании AMD теперь также является мировым рекордсменом по разгону графических процессоров. Джек Хуинь (Jack Huynh) и Билл Элверсон (Bill Alverson), более известный под псевдонимом Sampson, значатся в «Музее мировых рекордов по разгону» (OC World Record Museum) как авторы самого высокого результата разгона частоты GPU, зафиксированного на сегодняшний день.

Согласно базе данных, которую ведёт энтузиаст SkatterBencher, 15 ноября им удалось разогнать графический процессор видеокарты Radeon RX 9060 XT до частоты 4837 МГц. Рекорд был установлен с применением охлаждения жидким азотом. Результат оказался на 48 МГц выше предыдущего достижения — 4789 МГц, — установленного ранее в июне теми же Sampson, но в компании с энтузиастом SoonHo.

Это не первый случай, когда AMD демонстрирует разгонный потенциал своего графического процессора на архитектуре Navi 44. В феврале сообщалось, что специалистам AMD удалось достичь частоты 4769 МГц на GPU той же модели видеокарты. В июне Sampson продемонстрировал результат 4643 МГц, используя инженерный образец и внутренние инструменты AMD для разгона.

Официальная частота в режиме Boost для Radeon RX 9060 XT составляет 3130 МГц. Это означает, что новый результат превышает эталонные спецификации AMD на 54,5 %. Это также на 817 МГц выше рекорда частоты для GeForce RTX 4090, установленного пользователем Splave в июле 2023 года.

Остаётся вопрос: сможет ли AMD преодолеть рубеж в 5 ГГц для своих графических процессоров на архитектуре RDNA 4? До этой отметки компании осталось всего 163 МГц.