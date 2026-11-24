Похоже, что старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительных систем и графики компании AMD теперь также является мировым рекордсменом по разгону графических процессоров. Джек Хуинь (Jack Huynh) и Билл Элверсон (Bill Alverson), более известный под псевдонимом Sampson, значатся в «Музее мировых рекордов по разгону» (OC World Record Museum) как авторы самого высокого результата разгона частоты GPU, зафиксированного на сегодняшний день.
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Согласно базе данных, которую ведёт энтузиаст SkatterBencher, 15 ноября им удалось разогнать графический процессор видеокарты Radeon RX 9060 XT до частоты 4837 МГц. Рекорд был установлен с применением охлаждения жидким азотом. Результат оказался на 48 МГц выше предыдущего достижения — 4789 МГц, — установленного ранее в июне теми же Sampson, но в компании с энтузиастом SoonHo.
Это не первый случай, когда AMD демонстрирует разгонный потенциал своего графического процессора на архитектуре Navi 44. В феврале сообщалось, что специалистам AMD удалось достичь частоты 4769 МГц на GPU той же модели видеокарты. В июне Sampson продемонстрировал результат 4643 МГц, используя инженерный образец и внутренние инструменты AMD для разгона.
Официальная частота в режиме Boost для Radeon RX 9060 XT составляет 3130 МГц. Это означает, что новый результат превышает эталонные спецификации AMD на 54,5 %. Это также на 817 МГц выше рекорда частоты для GeForce RTX 4090, установленного пользователем Splave в июле 2023 года.
Остаётся вопрос: сможет ли AMD преодолеть рубеж в 5 ГГц для своих графических процессоров на архитектуре RDNA 4? До этой отметки компании осталось всего 163 МГц.
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