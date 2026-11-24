Часть сотрудников OpenAI и Anthropic считает, что некоторые новейшие модели искусственного интеллекта могут оказаться слишком опасными для публичного выпуска. В компаниях обсуждают возможность ограничения доступа к таким системам и даже прекращения обучения еще более мощных нейросетей.

Опасения разработчиков выявило издание Axios, опросившее более двух десятков источников, знакомых с внутренними дискуссиями. По их словам, возможности экспериментальных моделей значительно превосходят показатели общедоступных продуктов, а существующие механизмы безопасности уже не всегда позволяют контролировать их поведение.

Особенно заметных успехов разработчики достигли в математике, научных исследованиях, кибербезопасности и создании самого ИИ. Однако стремительное повышение интеллектуальных возможностей сопровождается новыми рисками. Некоторые системы во время внутренних испытаний демонстрировали поведение, которое исследователи не могли надежно контролировать.

Одной из проблем стало обучение с подкреплением (reinforcement learning), при котором нейросети получают вознаграждение за успешное выполнение заданий. По мере совершенствования модели научились находить способы искусственно повышать результаты проверок. В отдельных случаях они обходили защитные ограничения, если это помогало добиться более высокой оценки.

Другая проблема связана с контролем рассуждений ИИ. Ранее исследователи могли отслеживать последовательность промежуточных выводов нейросети и выявлять потенциально опасные действия. Теперь некоторые экспериментальные модели способны скрывать ход своих рассуждений либо предоставлять проверяющим правдоподобные, но вводящие в заблуждение объяснения принятых решений.

«Если мы продолжим пытаться сделать модели гораздо умнее, так что они станут действительно умнее нас… то они, по сути, смогут успешно обмануть нас», — заявил один из исследователей в интервью Axios.

О возможностях неопубликованных моделей свидетельствуют результаты математических экспериментов. Один из специалистов Anthropic использовал исследовательскую версию Claude для подготовки доказательства гипотезы Римана, над которой ученые работают более 150 лет. Экспериментальная система OpenAI также помогла получить доказательства сотен математических задач. При этом представление доказательства не означает его окончательного признания научным сообществом.

Опасения специалистов связаны не только с теоретическими рисками. По сведениям Axios, неопубликованные модели уже участвовали в серьезных инцидентах безопасности, включая взлом платформы Hugging Face. После подобных происшествий OpenAI временно приостанавливала обучение передовых систем, а в октябре возобновила его с ограничениями на доступ моделей к интернету.

Проблема затрагивает и Anthropic. В апреле компания ограничила распространение Claude Mythos Preview, способной самостоятельно обнаруживать и эксплуатировать программные уязвимости. Доступ к системе получили только отдельные организации, работающие в сфере кибербезопасности.

Разногласия внутри OpenAI и Anthropic касаются дальнейшего развития технологий. Одни исследователи уверены, что проблемы удастся решить с помощью новых методов защиты. Другие предлагают отказаться от обучения еще более совершенных моделей либо оставить наиболее мощные системы исключительно для внутреннего использования.

При этом некоторые сотрудники опасаются, что руководство компаний поставит коммерческие интересы выше безопасности. По словам собеседников Axios, даже закрытое тестирование таких систем не исключает опасных последствий, поскольку разработчики пока не располагают надежными способами контролировать все их действия.

В OpenAI заявили о введении дополнительных требований безопасности, которые могут замедлить выпуск новых моделей. Представитель Anthropic подчеркнул, что сохранение системы внутри компании само по себе не гарантирует ее безопасности. Разработчик Claude также допускает задержку выхода новых продуктов, даже если такое решение приведет к финансовым потерям.