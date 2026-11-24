SpaceX и Tesla приступили к переговорам о возможном объединении в единую корпорацию стоимостью около $3,5 трлн. Согласованием условий крупнейшего в истории слияния занимаются пять директоров двух компаний, которым предстоит определить справедливую стоимость объединённого бизнеса и защитить сделку от возможных судебных исков инвесторов.

Для проведения переговоров, как сообщает Financial Times, созданы специальные комитеты, в которые вошли три представителя Tesla и два представителя SpaceX. От первой компании выступает председатель совета директоров Робин Денхолм (Robyn Denholm), Кэтлин Уилсон-Томпсон (Kathleen Wilson-Thompson) и Джек Хартунг (Jack Hartung). SpaceX представляют Рулоф Бота (Roelof Botha) и Рэнди Глейн (Randy Glein). Все пятеро имеют давние связи с Илоном Маском (Elon Musk), однако формально считаются финансово незаинтересованными в исходе сделки. Сам Маск к процессе напрямую не участвует.

Их задача осложняется тем, что компаниями руководит один генеральный директор, который одновременно является самым богатым человеком в мире. По словам одного из собеседников издания, участникам переговоров важно не позволить Маску единолично диктовать условия, а провести сделку в соответствии с установленными правилами.

Специальные комитеты привлекли финансовых консультантов: SpaceX работают с Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla наняла Evercore. Банкиры разрабатывают финансовые модели, которые станут основой переговорных позиций при возможном обмене акциями. Среди прочего специалисты оценивают пересечения бизнеса компаний в области искусственного интеллекта, разработки чипов и центров обработки данных, а также потенциальную синергию между ракетными технологиями, робототехникой и солнечными панелями.

Одним из ключевых вопросов станет определение справедливого коэффициента обмена акций двух компаний. От него будет зависеть, какую долю в объединённой корпорации получат акционеры SpaceX и Tesla.

За ходом переговоров внимательно следят институциональные инвесторы и частные акционеры Tesla, которым принадлежит около 20 % автопроизводителя. При этом отмечается, что переговоры пока далеки от завершения, хотя стороны работают в интенсивном режиме и теоретически могут согласовать условия сделки до конца года.

После определения финансовых условий компаниям предстоит договориться о структуре управления объединённой корпорацией, включая должности председателя совета директоров и финансового директора, а также состав руководства. Окончательные кадровые решения будет принимать Маск.