Во вторник китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei был признан виновным по ряду пунктов в рамках масштабного уголовного процесса в США, сообщило издание Bloomberg. Компанию обвинили в том, что она вводила банки в заблуждение относительно своей деятельности в Иране, а также похищала коммерческие секреты у американских фирм.

Федеральное жюри присяжных в Бруклине признало Huawei виновной по 10 из 12 пунктов обвинения. При этом присяжные сочли компанию невиновной в сговоре с целью осуществления преступной деятельности — обвинении, согласно которому Huawei якобы действовала как преступная организация.

В своем заявлении представители Huawei отметили, что выдвинутые против компании обвинения, по которым был вынесен обвинительный вердикт, не имеют под собой правовых оснований, и добавили, что предпримут «все необходимые юридические шаги для защиты своих прав и интересов».

Власти США на протяжении многих лет преследовали Huawei, утверждая, что компания представляет угрозу для национальной безопасности. Уголовное дело было возбуждено в 2018 году, а уже в следующем году правительство США внесло Huawei в торговый «чёрный список», ограничив компании доступ к американским технологиям. По мнению экспертов, это, однако, не подорвало бизнес Huawei. Компания диверсифицировала свою деятельность и стала одним из ключевых игроков в реализации китайской стратегии развития искусственного интеллекта.

Судебный процесс длился более двух месяцев. Сторона обвинения представила более 60 свидетелей, а сторона защиты — 15. Huawei и три связанные с ней структуры обвинялись по 12 пунктам, включая сговор с целью осуществления преступной деятельности, банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств связи, нарушение санкционного режима, а также сговор с целью хищения коммерческих секретов и воспрепятствования осуществлению правосудия.

В ходе судебного разбирательства обсуждались в том числе и старые материалы Reuters от 2012 и 2013 годов, в которых описывалась деятельность Huawei в Иране. «После того как в СМИ появились вопросы о деятельности Huawei в Иране, аналогичные вопросы возникли и у банков, сотрудничавших с компанией», — заявила прокурор Мередит Арфа (Meredith Arfa), обращаясь к присяжным в своей заключительной речи.

Дело получило огласку в декабре 2018 года, когда в Канаде по американскому ордеру была задержана Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), финансовый директор Huawei и дочь основателя компании. Это событие спровоцировало дипломатический кризис с участием США, Китая и Канады. Против Мэн было тайно выдвинуто обвинение в том, что она ввела в заблуждение сотрудника банка HSBC относительно деловых операций Huawei в Иране, что позволило компании проводить долларовые транзакции, связанные с Ираном, в нарушение санкций США.

Она почти три года боролась против своей экстрадиции в США, после чего заключила соглашение об отсрочке судебного преследования и вернулась в Китай, где ее встретили как героиню. Обвинения против неё были сняты.

В обвинительном заключении 2018 года утверждалось, что Huawei ввела в заблуждение банки HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas относительно своей коммерческой деятельности в Иране. В 2020 году прокуроры добавили новые пункты обвинения, в том числе утверждение о том, что Huawei на протяжении двух десятилетий участвовала в сговоре с целью хищения коммерческих секретов у американских технологических компаний.

В ходе судебного разбирательства прокуроры пытались доказать, что Huawei похитила исходный код маршрутизаторов у компании Cisco Systems, присвоила технологию антенн, разработанную компанией беспроводной связи Quintel, а также наняла профессора, чтобы получить доступ к печатной плате, созданной полупроводниковой компанией CNEX.

Присяжным продемонстрировали видеозапись, на которой, по словам обвинения, сотрудник Huawei кладёт в свой рюкзак деталь робота для тестирования оборудования, принадлежащего компании T-Mobile. Также были представлены свидетельства того, что инженер Huawei тайно проник на стенд компании Fujitsu во время торговой выставки, чтобы сфотографировать устройство.

Прокуроры предоставили присяжным документ, прилагаемый к соглашению Мэн об отсрочке судебного преследования, в котором она признала, что компания незаконно вела дела в Иране. Сама Мэн в суде не выступала, однако дал показания сотрудник банка HSBC, с которым она встречалась в 2013 году.

Сторона защиты заявила, что HSBC и другие банки были осведомлены о деятельности Huawei в Иране и сами конкурировали за право сотрудничать с компанией. Адвокат Huawei Брайан Хеберлиг в своей заключительной речи обвинил прокуроров в том, что они «выборочно подобрали» несколько разрозненных эпизодов, чтобы обосновать версию о 20-летнем сговоре.

Он подчеркнул, что успех Huawei стал результатом «упорного труда, инноваций и инвестиций в исследования и разработки». В компании работает более 200 000 сотрудников, и она ведёт свою деятельность примерно в 170 странах.