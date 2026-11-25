Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод SLIC (Small LM Iterating on Circuits), позволяющий обучать небольшие языковые модели проектированию и оптимизации аналоговых интегральных схем. По результатам экспериментов модель с 4 млрд параметров смогла конкурировать с гораздо более крупными ИИ-платформами, используя значительно меньше вычислительных ресурсов и гарантируя тайну разработки.

Проектирование аналоговых чипов — для связи, питания, датчиков и других применений — это нетривиальный процесс, требующий знаний и опыта. В нём иногда может даже отсутствовать логика — не только «цифровая», но и житейская. Поручить такую работу бездушному искусственному интеллекту — не значит гарантированно получить желаемый результат. Большие модели, впрочем, уже справляются с подобными задачами, но при этом возникает риск утечек — как случайных, так и злонамеренных. В идеале такие работы лучше проводить локально — на площадке разработчика, а ещё лучше — на ноутбуках инженеров без подключения к сетям. Именно такой ИИ создали в MIT.

«Мы предложили альтернативный вариант автоматизации проектирования аналоговых схем. С помощью нашей методики инженеры могут обучить небольшую модель, которую можно развернуть локально, используя собственные конфиденциальные данные, а затем развернуть её в своей среде, чтобы обеспечить защиту своих активов», — говорят разработчики об этой методике.

В основе SLIC лежит обучение с подкреплением, при котором модель осваивает последовательность действий инженера: предлагает начальные параметры схемы, запускает её моделирование, анализирует полученные характеристики и корректирует настройки. Иными словами, принцип обучения модели такой же, как при обучении студентов: для первоначальной подготовки большая языковая модель создаёт примеры проектирования на основе открытых процедур, после чего небольшая модель учится воспроизводить этот процесс. Затем она самостоятельно решает новые задачи, получая обратную связь от симулятора. В качестве критериев оптимизации используются несколько взаимосвязанных характеристик схемы, включая коэффициент усиления, полосу пропускания, энергопотребление и другие параметры.

Особенность SLIC заключается в механизме Reward-Guided Rollout Steering (RGRS): модель одновременно проверяет несколько вариантов изменения параметров схемы, сравнивает результаты симуляции и выбирает перспективный вариант для следующего шага. При этом она не останавливается на достигнутом, а продолжает поиск способов улучшения элементов схем. Для моделирования исследователи использовали открытый симулятор электронных схем ngspice и технологическую модель КМОП с проектной нормой 65 нм. В отдельной серии испытаний применялся коммерческий технологический набор данных TSMC для 65-нм производства.

Результаты оценивались на тестовом наборе из 41 топологии усилителей: 35 использовались для обучения и проверки на знакомых структурах, ещё шесть — для испытаний на ранее не встречавшихся вариантах. На знакомых схемах SLIC достигла успешного выполнения всех четырёх требований в 87,1 % задач за восемь циклов работы с симулятором. Для сравнения, GPT-6-Astra показала результат 90,6 %, а модель DeepSeek-V4.1-Flash Think — существенно более низкий. На незнакомых схемах показатель SLIC составил 72,6 %, а при использовании коммерческой схемотехники TSMC — 49,9 %.

Пока что речь идёт об оптимизации схем по результатам компьютерного моделирования, а не о проектировании и изготовлении готовых чипов. Авторы также подчёркивают, что проверяли метод преимущественно на усилителях. В дальнейшем они планируют расширить его применение на другие типы аналоговых схем, включая радиочастотные и микроволновые устройства, а также создать систему из нескольких специализированных языковых моделей, совместно работающих над сложными проектами.

Среди спонсоров исследования указаны компании IBM и Analog Devices. Выгоды от него очевидны: разработка может упростить автоматизацию проектирования микросхем, применяемых в системах управления питанием, беспроводной связи и обработки сигналов датчиков, — всего того, что создаёт интерфейс между нашим физическим миром и цифровым во всех его проявлениях.