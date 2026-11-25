Выступающие ведущими мировыми производителями чипов памяти компании Samsung и SK hynix начали внедрять технологию многослойной компоновки (стекирования) кристаллов памяти, впервые разработанную YMTC. Это подтверждает, что одна из ключевых китайских технологических компаний догнала своих более крупных конкурентов в полупроводниковой отрасли и сформировала внушительный портфель интеллектуальной собственности.

Samsung и SK hynix изучили технологии стекирования флеш-памяти типа 3D NAND и в рамках соглашений о взаимном лицензировании договорились об использовании отдельных элементов разработанной YMTC технологии Xtacking. Этот шаг стал признанием значительного прорыва YMTC. Основанная всего десять лет назад компания сегодня играет ключевую роль в стремлении Китая преодолеть зависимость от зарубежных производителей чипов, особенно в условиях американских санкций.

Представленная в 2018 году технология Xtacking предполагает раздельное производство ячеек памяти и управляющих или CMOS-схем на двух отдельных пластинах. Эти пластины соединяются друг с другом, образуя единый чип флеш-памяти 3D NAND. Решение позволяет производить и оптимизировать каждый компонент независимо, причём CMOS-схемы создаются с применением методов, аналогичных используемым при выпуске процессоров. Массовое производство чипов флеш-памяти 3D NAND с использованием технологии Xtacking компания YMTC начала ещё в 2019 году.

По данным Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США с 2018 года компания подала в США более 4000 патентных заявок — в основном они касаются производства 3D-памяти, технологических процессов изготовления полупроводников и передовых методов упаковки чипов. В самой YMTC говорят о 12 000 патентных заявок по всему миру; штат компании насчитывает более 8000 инженеров.

Разработанная YMTC технология Xtacking «сокращает возникающие при многослойной компоновке структурные ограничения, что позволяет увеличить плотность памяти», а также «способствует повышению производительности и снижению энергопотребления за счёт оптимизированных для каждого отдельного компонента технологических процессов», заявили в Samsung. Новейшая технология V10 BV-NAND, которую применяет в производстве чипов памяти корейский лидер отрасли, включает передовой метод соединения пластин для улучшения рабочих характеристик чипов и повышения эффективности производства.

Подход YMTC, по мнению экспертов, предоставляет производителям чипов бо́льшую гибкость: он упрощает создание ячеек памяти и логических схем на одной пластине, а также позволяет делегировать часть производственных задач сторонним подрядчикам. Ранее ведущие производители чипов не видели особой необходимости в объединении двух пластин, но теперь подобные технологии рассматриваются как ключевой элемент будущего производства NAND. YMTC в некотором смысле повезло с внедрением этой технологии — за счёт этого компания оказалась менее уязвимой для американских санкций, и некоторые производители начали лицензировать отдельные элементы данного решения.

Выступающие партнёрами Kioxia и SanDisk в 2023 году представили технологию CBA (CMOS directly Bonded to Array), схожую с решением YMTC. В арсенале Micron есть собственная технология соединения пластин, которая будет развёртываться с запуском производства чипов нового поколения 3D NAND G11, которое намечено на вторую половину 2027 года. YMTC тем временем строит новые производственные мощности в китайском Ухане, планируя расширить выпуск флеш-памяти NAND, а также выйти на рынок чипов оперативной памяти DRAM.