Фанаты нашумевшей метроидвании Hollow Knight: Silksong уже отчаялись услышать о бесплатном дополнении Sea of Sorrow в 2026 году, но у разработчиков из австралийской студии Team Cherry были свои планы.

Напомним, Team Cherry анонсировала Sea of Sorrow в середине прошлого декабря и готовила DLC к релизу в 2026 году. С тех пор студия на связь не выходила, в связи с чем фанаты уже начали морально готовиться к переносу аддона.

Как сообщила Team Cherry у себя в соцсетях, расширение Sea of Sorrow для Hollow Knight: Silksong выйдет из тени вместе с несколькими «захватывающими анонсами» на предстоящей презентации Cherry Time!

Прямая трансляция Cherry Time! начнётся 27 ноября в 18:00 по московскому времени и, судя по поисковой выдаче Google, продлится чуть больше 9 минут. Следить за ходом шоу можно будет в сервисе YouTube.

Ранее сообщалось, что Sea of Sorrow получит морскую тематику и предложит новые локации, боссов, инструменты и так далее. Дополнительными подробностями обещали поделиться незадолго до релиза.

Какие ещё «захватывающие анонсы» ждут фанатов на шоу, неясно. После выхода Silksong разработчики говорили об идеях для игр за пределами Hollow Knight, а в феврале 2019 года Team Cherry зарегистрировала торговую марку Fearless Fox.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. За три с половиной месяца продажи игры превысили 7 млн копий.