Российская дочерняя компания Google инициировала во Франции новую процедуру взыскания средств с американской корпорации. Сумма обеспечительного ареста составила €1,9 млрд, а разбирательство связано с претензиями российского подразделения к распределению доходов от интернет-рекламы и последующим банкротством.

25 ноября судебный исполнитель посетил штаб-квартиру Google France и вручил уведомление о предварительном аресте имущества. Об этом стало известно изданию Le Figaro из пресс-релиза адвоката Уильяма Жюли (William Julié), представляющего интересы ликвидатора в России ООО «Гугл». Под обеспечительную меру попали денежные требования, принадлежащие ирландской дочерней компании Google.

Основанием послужило постановление российского суда, обязавшего Google Ireland выплатить российскому подразделению 1,12 млрд евро. Теперь российская сторона пытается добиться признания этого постановления во Франции, а арест должен гарантировать возможность взыскания средств, если французский суд разрешит исполнить решение российского суда.

Напомним, претензии возникли из-за порядка перечисления рекламной выручки внутри группы Google. По словам адвоката, с 2009 года российская структура самостоятельно продавала рекламные места в интернете, но передавала ирландской компании 80 % полученного дохода. Однако ситуация изменилась в 2018 году, когда руководство Google увеличило долю перечислений до 97–98,5 % выручки. Российская сторона сочла такие действия одной из причин существенного ухудшения финансового положения дочерней компании, признанной банкротом в 2023 году.

ООО «Гугл» оспорила распределение доходов в российском суде и добились постановления о возврате 1,12 млрд евро. Текущая обеспечительная мера включает также проценты по этой сумме. Это уже вторая подобная инициатива российской «дочки» во Франции, которая годом ранее добивалась заморозки активов Google на 110 млн евро по другому судебному спору.