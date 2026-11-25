Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку SpaceX на развёртывание на орбите 1 млн спутников, оснащённых вычислительным оборудованием, которые будут использоваться в качестве космических центров обработки данных. Против одобрения заявки активно выступали компания Amazon, оператор спутниковой связи Viasat и Американское астрономическое общество.

Сообщивший о решении FCC председатель комиссии Брендан Карр написал в соцсети X, что группировка спутников SpaceX под названием Starmind — наряду с аналогичными проектами конкурентов — будет использовать солнечную энергию и поможет «укрепить лидерство Америки в сфере суперинтеллекта». В ответ глава SpaceX Илон Маск написал: «Очень признателен. Это станет ценным активом как для Америки, так и для всего мира».

Согласно условиям лицензии, SpaceX должна приступить к развёртыванию спутниковой группировки не позднее ноября 2033 года и к ноябрю 2035 года вывести на орбиту 10 % от общего числа спутников (то есть 100 тыс. аппаратов), а к ноябрю 2038 года на орбите должно находиться не менее 50 % от заявленного количества.

В FCC отметили, что одобрение заявки позволит SpaceX «стать первопроходцем в разработке передовых технологий, которые укрепят лидерство США в космической отрасли и сфере искусственного интеллекта».

Также в официальном документе регулятора, подтверждающем выдачу разрешения, сообщается, что заявка SpaceX «получила значительное количество комментариев от общественности, включая ходатайства об отклонении проекта, поданные компаниями Kuiper Systems LLC (проект Amazon Kuiper) и Viasat, а также Американским астрономическим обществом (AAS)».

Amazon обратилась к FCC с призывом отклонить заявку SpaceX в марте, охарактеризовав проект Starmind как «скорее амбициозную мечту, чем реальный план». Компания работает над созданием собственной группировки Amazon Leo (ранее Project Kuiper), которая должна стать конкурентом спутниковому интернет-сервису SpaceX Starlink. Она заявила, что для реализации такого проекта SpaceX потребуются «столетия». Кроме того, в Amazon отметили, что компания предоставила крайне скудную информацию о том, как именно планирует выполнить «свои грандиозные обещания».

В ответ на это глава FCC заявил, что Amazon «следовало бы обратить внимание на тот факт», что она сама отстает от установленных ею же сроков развёртывания собственной спутниковой группировки.

Также решение FCC раскритиковал астрофизик и писатель Адам Бекер (Adam Becker). «Любая серьёзная попытка реализовать подобное приведет к ещё большему загрязнению ночного неба и создаст серьезный риск возникновения цепной реакции — столкновений космического мусора, что стало бы катастрофой для всего человечества, — написал он ресурсу CNBC. — Маск и Карр либо сами невероятно глупы, либо надеются, что все мы настолько глупы, что не заметим, какой это абсурд».

Добавим, что FCC указала в решении о выдаче SpaceX разрешения, что отклонила «замечания и опасения, касающиеся вопросов, которые не входят в компетенцию комиссии, в том числе экологические аспекты», а также опасения по поводу влияния проекта на «оптическую астрономию».