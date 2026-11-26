Компания SK hynix планирует начать массовое производство 3D DRAM нового поколения к 2031 году. Об этом сообщил Чой Кан Сик (Choi Kang-sik), ведущий инженер SK hynix, в ходе форума по полупроводникам для ИИ (AI Semiconductor Forum), прошедшего в Сеульском национальном университете.

Согласно представленной дорожной карте, запуск производства 3D DRAM может состояться через 4–5 лет — то есть не позднее 2031 года. По оценкам SK hynix, для достижения плотности памяти, сопоставимой с современной передовой DRAM класса 1c (технологический узел 10-нм уровня), потребуется около 75 слоёв. Компания намерена разработать 100-слойную архитектуру в качестве продукта первого поколения, чтобы обеспечить существенное преимущество по сравнению с планарной DRAM, которую она выпускает уже много лет.

Имеющееся оборудование, как сообщается, позволяет создавать 100-слойные структуры 3D DRAM. Однако для перехода к 200–300 слоям потребуются многоярусная компоновка и специализированные методы гибридного соединения (hybrid bonding) — технологии, заимствованные из сферы производства флеш-памяти 3D NAND.

Ожидается, что SK hynix воспользуется разработками китайской компании YMTC, лицензировав её технологию Xtacking. Метод гибридного соединения Xtacking обеспечивает прочное сцепление двух кремниевых чипов с помощью встроенных металлических контактных площадок, которые сплавляются друг с другом, образуя единый кристалл. Таким образом можно соединять отдельные кристаллы или целые кремниевые пластины, накладывая их друг на друга тыльными сторонами.

И SK hynix, и Samsung рассматривают этот подход как перспективный способ совершенствования производства 3D NAND. Поскольку SK hynix планирует адаптировать данную технологию, изначально созданную для 3D NAND, для нужд 3D DRAM, можно ожидать, что её практическое применение станет реальностью уже в ближайшие годы.

В настоящее время SK hynix уже выпускает разновидность 3D-памяти — HBM (память с высокой пропускной способностью), однако по своей сути это лишь многослойная компоновка обычных чипов DRAM. Для создания полноценной 3D DRAM компании потребуется изменить базовую архитектуру и полностью пересмотреть технологический процесс производства. Вероятно, этот переход произойдёт после внедрения технологии Xtacking от YMTC в серийное производство.