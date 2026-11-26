Nvidia согласилась выплатить $290 млн, чтобы урегулировать иск своих инвесторов, гласят судебные документы. В иске утверждалось, что производитель вводил акционеров в заблуждение относительно того, в какой степени рост продаж видеокарт был обусловлен отраслью майнинга криптовалют.

В минувший вторник, 24 ноября, юристы, представляющие интересы стокгольмской инвестиционной компании E. Ohman J:or Fonder AB, обратились к американскому судье в Калифорнии с просьбой дать предварительное одобрение мировому соглашению по этому коллективному иску. Иск был подан ещё в 2018 году, и он не связан с текущими претензиями к компании и её гендиректору Дженсену Хуангу (Jensen Huang). Для вступления соглашения в силу потребуется одобрение суда.

Nvidia, по версии истцов, предоставляла инвесторам недостоверные сведения, когда утверждала, что резкий рост выручки в игровом сегменте связан с игровым направлением, тогда как в действительности он был обусловлен спросом со стороны майнеров криптовалют. Согласившись на урегулирование, Nvidia не признала за собой вины и отметила в заявлении, что урегулировала «судебный спор, касающийся состояния рынка компьютерных игр почти десять лет назад. Nvidia признательна за вклад страховщиков, которые помогли завершить это дело, взяв на себя финансирование основной части суммы в $290 млн».

Окружной судья США Хейвуд Гиллиам-младший (Haywood Gilliam Jr) присвоил иску статус коллективного в мае. Адвокаты истцов намерены просить суд выделить им до 21,4 % от суммы урегулирования, то есть $62 млн, — в счёт оплаты своих юридических услуг.