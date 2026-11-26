Компании Kioxia и Nvidia продемонстрировали возможность расширения доступного ИИ-ускорителям объема памяти с помощью твердотельных накопителей. Экспериментальная система получила 1,1 Пбайт SSD и рассчитана на обработку до 2 трлн векторов данных. Одновременно Kioxia раскрыла характеристики нового накопителя GP2 с производительностью свыше 18 млн IOPS.

Как сообщает Kioxia, эксперимент проводился на системе Nvidia GB200 NVL72 с использованием программных технологий SCADA (Scaled Accelerated Data Access) и Storage-Next. Они позволяют графическим процессорам обращаться к данным на NVMe-накопителях, расширяя доступное пространство для обработки информации за пределами встроенной памяти HBM.

В конфигурацию вошли 18 серверных систем и 144 накопителя Kioxia XD8 емкостью 7,68 Тбайт каждый. На один узел приходилось восемь SSD суммарной емкостью почти 60 Тбайт. Общий объем массива составил около 1,1 Пбайт. Система поддерживает обращения к блокам размером 512 байт и потенциально позволяет работать с базами, содержащими до 2 трлн векторов аналогичного размера.

Такой подход рассчитан на задачи, связанные с обработкой больших массивов информации, включая векторный поиск и графовые нейронные сети. Вместо постоянного переноса данных между HBM и внешними хранилищами графические процессоры получают дополнительный уровень памяти на основе SSD. Это не увеличивает физическую емкость HBM, но позволяет работать с наборами данных, которые в ней не помещаются.

Пока речь идет о проверке концепции. Kioxia и Nvidia продолжают оценивать возможности SCADA и Storage-Next, включая производительность системы при обработке больших объемов данных. Конкретных результатов измерения скорости компании не раскрыли.

В тот же день Kioxia анонсировала серию специализированных накопителей GP2, предназначенных для аналогичных задач. В отличие от использованных в эксперименте XD8, новинки разрабатываются с расчетом на интенсивный обмен небольшими блоками данных непосредственно с графическими процессорами.

GP2 построены на флеш-памяти XL-FLASH третьего поколения и поддерживают интерфейс PCIe 6.0 x4 и спецификацию NVMe 2.3. По результатам испытаний Kioxia, производительность случайного чтения блоков размером 512 байт превышает 18 млн операций в секунду, что почти вдвое больше показателя предыдущей серии GP1. Ожидаемая скорость последовательного чтения достигает 28 Гбайт/с.

Разработчик также заявил о ресурсе до 50 полных перезаписей накопителя в сутки (DWPD). Рассматривается выпуск моделей в формфакторах E1.S толщиной 9,5 мм и E3.S с поддержкой прямого жидкостного охлаждения. По данным Kioxia, использование XL-FLASH обеспечивает примерно в 2,5 раза больше операций случайного чтения, чем у SSD серии CM10 на основе TLC.

При этом GP2 пока не поступили в серийное производство. Первые образцы для функциональных испытаний компания планирует предоставить отдельным заказчикам до конца 2027 года. Заявленная скорость до 28 Гбайт/с остается ожидаемым показателем, а окончательные характеристики коммерческих устройств могут измениться.

В октябре Kioxia уже демонстрировала экспериментальный SSD семейства GP с производительностью свыше 20 млн IOPS. В дальнейшем компания намерена довести этот показатель до 100 млн операций в секунду, чтобы ускорить доступ ИИ-ускорителей к большим наборам данных.