Huawei Technologies разрабатывает память с высокой пропускной способностью HBM, которая теоретически сможет превзойти по некоторым характеристикам продукцию Samsung и SK Hynix. Компания ищет способ наладить производство одного из важнейших компонентов для ИИ-ускорителей в Китае, несмотря на санкции США, ограничивающие доступ к передовым технологиям.

О разработке стало известно из названия научной работы Huawei, которую представители компании планируют представить в феврале на конференции в Сан-Франциско. Согласно её описанию, как пишет Bloomberg, китайские инженеры создали архитектуру HBM с вдвое большей плотностью контактов для передачи данных по сравнению с памятью, которую сейчас массово выпускают южнокорейские производители. Увеличение числа таких соединений теоретически позволит значительно повысить пропускную способность памяти и ускорить обмен данными с процессорами, выполняющими ресурсоёмкие задачи искусственного интеллекта. Однако пока неизвестно, насколько далеко Huawei продвинулась от теоретической разработки до создания готовых микросхем.

Новая работа укладывается в более широкую стратегию Huawei по развитию собственного производства полупроводников. В частности, ранее компания представила концепцию масштабирования τ (тау), которая предполагает повышение производительности чипов за счёт сокращения задержек при передаче сигналов и оптимизации межсоединений, а не только уменьшения размеров транзисторов. Одним из направлений этого подхода стали технологии плотного вертикального соединения элементов.

Теперь Huawei может развивать ту же идею применительно к памяти HBM: увеличение плотности соединений позволит передавать больше данных между слоями микросхем и процессором. Это позволит компенсировать потенциально менее высокую частоту работы памяти с помощью более широкой шины.

Выпуск собственной HBM особенно важен для Китая, поскольку Samsung, SK hynix и Micron не могут поставлять такую память китайским заказчикам из-за американских ограничений. При этом запасы ранее закупленных зарубежных микросхем не бесконечны.

На сегодня Huawei фактически стала одним из главных китайских поставщиков ИИ-ускорителей благодаря семейству Ascend, которое получило распространение после ограничения поставок передовых чипов Nvidia. Компания намерена выпускать как минимум один новый ускоритель ежегодно до 2029 года, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны китайских разработчиков ИИ, включая DeepSeek и Moonshot.

Однако наладить производство передовой памяти будет непросто, так как китайские компании лишены доступа к наиболее современным установкам экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), необходимым для выпуска передовых полупроводников. Поэтому Huawei приходится искать альтернативные способы повышения их характеристик.

Параллельно китайская CXMT экспериментирует с архитектурой 4F2 (характеристика устройства или элемента памяти, при которой одна ячейка памяти занимает площадь 4F2, где F — минимальный технологический размер) для оперативной памяти серверов, рассчитывая сократить отставание от производителей из Южной Кореи и США.

Сообщения о продвижении китайских разработчиков в области производства передовой памяти и полупроводников для систем искусственного интеллекта уже усилили беспокойство инвесторов: акции Samsung, SK hynix и Micron оказались под давлением на фоне опасений, что в перспективе конкуренты из Китая смогут потеснить их на мировом рынке памяти.