Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) объявила о начале официального разбирательства в отношении Apple в связи с рекламой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для смартфонов линейки iPhone 16.

В марте 2025 года, вскоре после того как Apple сообщила о задержке выпуска усовершенствованного ИИ-помощника Siri AI, южнокорейская общественная организация Seoul YMCA направила в KFTC жалобу. Организация призвала Apple выплатить пострадавшим покупателям компенсацию: компания продолжала продвигать линейку iPhone 16, зная, что некоторые из заявленных функций ИИ появятся с задержкой. Подобные претензии к ней возникли также в Бразилии и в США — коллективный иск американских потребителей компания урегулировала за $250 млн.

KFTC в ответ на жалобу Seoul YMCA провела проверку рекламной кампании Apple и установила, что производитель рассказывал потребителям о функциях пакета Apple Intelligence и их поэтапном развёртывании в посвящённом iPhone 16 разделе своего сайта, но при этом «скрывала, преуменьшала или умалчивала информацию, имеющую существенное значение для принятия потребителями решения о покупке». Речь, в частности, идёт о функциях, доступных для американского варианта английского, и для корейского языков — они развёртывались с задержкой, и информации о сроках их появления компания не предоставляла.

Пользователи были лишены доступа к функциям Genmoji, Image Playground, а также Siri с пониманием личного контекста и с предоставлением пошаговых инструкций. В частности, функция понимания личного контекста у ИИ должна была появиться в октябре 2024 года для американского английского и в начале апреля 2025 года — для корейского языка. В действительности они появились лишь в сентябре и октябре 2026 года соответственно.

По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что Apple своими действиями нарушила действующий в Южной Корее закон «О маркировке и рекламе», не допускающий предоставление потребителям недостоверных сведений в маркировке и рекламе. Было рекомендовано вынести компании предписание об устранении нарушений и наложить на неё денежный штраф.

По оценкам, связанная с данным нарушением выручка Apple составила около 3,35 трлн вон ($2,5 млрд); размер штрафа не указывается, но корейские СМИ приводят суммы от $21 млн до $48 млн. Компании дали шесть недель на предоставление письменных возражений, затем комиссия рассмотрит дело и вынесет окончательное решение, нарушила ли Apple закон, и если да, то какой штраф следует наложить. В Apple сообщили, что компания сотрудничала с KFTC в ходе проверки, но с её выводами не согласна. Корейский язык с прошлого года поддерживается сервисами Apple Intelligence, впоследствии была добавлена и поддержка Siri AI.