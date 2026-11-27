«Сбер» анонсировал новую версию «ГигаАгента» — своего агента искусственного интеллекта. Он проводит анализ почты и календаря пользователя, изучает его задачи, расставляет приоритеты и выводит напоминания о важных событиях, гибко адаптируясь к новым условиям и запрашивая разрешение перед тем, как сделать что-то важное.

Сложные поручения «ГигаАгент» способен выполнять в фоновом режиме. Получив сформулированную естественным языком задачу, ИИ-агент разбивает её на шаги, анализирует исходную информацию, при необходимости пишет код, выполняет расчёты или готовит документы. Сервис поддерживает протокол MCP, посредством которого можно подключать внешние сервисы: почту, календари, документы и корпоративное ПО.

Тестируются интеграции с более чем 15 инструментами. При поиске адресов и построении маршрута используется «2ГИС» — первый российский сервис, получивший поддержку MCP. В «Самокате» ИИ-агент может подобрать рецепт и заказать необходимые продукты. Он предложит сохранённые ранее адреса или добавит новый, проверит наличие продуктов, соберёт корзину и покажет подробности заказа пользователю — останется только провести оплату и в чате следить за статусом доставки.

«ГигаАгент» поддерживает 14 инструментов на музыкальной платформе «Звук»: ищет композиции, альбомы, подбирает похожих исполнителей, запускает персональную «Волну» под настроение, формирует списки воспроизведения с нужным порядком треков. Доступно подключение сервисов «Рамблера» и платформы «Афиша».

«Сбер» планирует интегрировать «ГигаАгента» в корпоративную платформу GigaCowork — сотрудники смогут совместно ставить ему задачи, обсуждать промежуточные результаты и принимать решения по итогам. К рабочим сейчас относятся около 70 % задач, которые ставят «ИИ-агенту», рассказали в компании. Подать заявку на участие могут все желающие на сайте проекта, предусмотрен бесплатный период.

Накануне «Сбер» анонсировал предназначенную для решения многоэтапных задач ИИ-модель GigaChat 4 и семейство ИИ-роботов «Грин» 2.0.