Формальное доказательство гипотезы Римана, найденное математиком Левентом Алпёге (Levent Alpöge) при помощи ИИ-модели Claude, сократили примерно в 150 раз. Компактная версия занимает около 113 тыс. строк с учётом комментариев и пустых строк — против 17,4 млн в оригинале. Уже на следующий день после её публикации исследователи из Университета Ватерлоо и Массачусетского технологического института (MIT) сообщили об успешной машинной проверке.

Алпёге опубликовал исходное доказательство 20 ноября. Оно было записано в Lean — системе, которая позволяет компьютеру пошагово проверять математические рассуждения. Работа охватывает саму гипотезу Римана, которая касается нетривиальных нулей дзета-функции и тесно связана с распределением простых чисел, а также её обобщение для L-функций Дирихле. Исходный текст занимал около 175 тыс. файлов: такой объём можно проверить машиной, но человеку трудно проследить по нему ход доказательства.

Участники стороннего проекта rh-trim сначала попытались уменьшить исходник автоматически. Они удаляли предположительно неиспользуемые фрагменты, заново собирали доказательство и возвращали код, без которого проверка не проходила. За 38 с лишним часов они выполнили 71 такой цикл. Объём удалось сократить примерно на 8 %, до 15,95 млн строк, но даже в лучшем варианте оставалось 17 ошибок: ни одна из сокращённых таким способом версий не прошла проверку Lean целиком.

Гораздо больший выигрыш дало переписывание самого доказательства. 25 ноября Люк Сернау (Luke Sernau) вместе с коллегами из Anthropic и Claude опубликовал на GitHub две новые версии. Они сохраняют общий метод Алпёге, но в ряде мест используют другие аргументы. Компактная версия содержит около 76 тыс. строк собственно кода, а версия для чтения — около 300 тыс. В последней есть руководство с рекомендуемым порядком чтения, глоссарием и пояснениями к обозначениям. Обе версии доказывают те же пять утверждений.

Майкл Рубинштейн (Michael Rubinstein) из Университета Ватерлоо проверил компактную версию. Сборка всех 794 модулей заняла менее получаса, а более строгая проверка с помощью Comparator — около пяти часов. Этот инструмент сверил формулировки пяти теорем с контрольным файлом, проверил, что доказательства опираются только на стандартные аксиомы Lean, и передал их на проверку шести программам, включая две версии ядра Lean. Все шесть приняли доказательства.

Эндрю Сазерленд (Andrew Sutherland) из MIT независимо проверил обе редакции. В отличие от команды Ватерлоо, он смог запустить Comparator в изолированной среде. Компактная версия прошла строгую проверку на двух компьютерах, а версия для чтения — на одном: на втором для завершения проверки не хватило оперативной памяти.

Тем временем математики уже разбирают ход рассуждений. Рубинштейн подготовил 265-страничный рабочий черновик по исходному доказательству для дзета-функции и 45-страничный путеводитель по сокращённой версии. Полного независимого разбора пока не опубликовано. Машинная проверка ответила на вопрос, следуют ли заявленные теоремы из рассуждений, записанных в Lean. Следующая задача — изложить весь ход доказательства так, чтобы математики могли проследить его и понять, почему работает выбранный подход.