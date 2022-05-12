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Apple престала быть самой дорогой компанией в мире — впервые с 2020 года её обогнала Saudi Aramco

Стало известно, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2020 года. Во время торгов 11 мая стоимость акций Apple снизилась на 4,5 % до $147,63 за одну ценную бумагу (по состоянию на 21:40 мск), а капитализация составила $2,38 трлн. В это же время акции Saudi Aramco потеряли в цене 0,98 %, а капитализация компании составила $2,43 трлн.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Мировой лидер по капитализации сменился на фоне роста цен на нефть и ускоряющейся инфляции. Федеральной резервной системе приходится повышать ставки, из-за чего спрос на акции в технологическом секторе находится под давлением. Также отмечается, что индекс Nasdaq 100 (объединяет 100 крупнейших нефинансовых компаний биржи) с начала года упал на 26,3 %. Стоимость акций Apple 3 января 2022 года достигала $182,86 за одну ценную бумагу, а капитализация поднялась до $3 трлн. При этом с начала года акции Apple потеряли в цене 17,3 %, тогда как ценные бумаги Saudi Aramco выросли на 27 %.

По данным компании Ingalls & Snyder, технологический сектор сможет улучшить свои позиции в обозримой перспективе. Такое предположение основано на прогнозе, согласно которого ФРС продолжит повышать ставки в течение года, как минимум ещё на 150 базисных пунктов. «Мы наблюдаем панические распродажи в технологических и других компаниях с высокими мультипликаторами, и деньги оттуда, похоже, направляются в энергетический сектор, по которому сейчас очень благоприятный прогноз, учитывая цены на сырьевые товары. Такие компании, как Saudi Aramco, получают в сложившихся условиях значительную выгоду», — отметил представитель Ingalls & Snyder.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, saudi aramco, капитализация
apple, saudi aramco, капитализация
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