В последнем дневнике разработки Deathverse: Let It Die показали геймплей и предупредили о важном анонсе

Издательство GungHo Online Entertainment и студия Supertrick Games представили последний, четвёртый дневник разработки условно-бесплатного многопользовательского боевика Deathverse: Let It Die.

В пятиминутном видео Дядюшка Смерть снова пробирается в офис Supertrick Games, где на этот раз получает возможность попробовать Deathverse: Let It Die лично. В ролике демонстрируется геймплей проекта.

Под руководством режиссёра Deathverse: Let It Die Сина Хидэюки (Shin Hideyuki) у Дядюшки Смерти получается завершить обучающую секцию, поучаствовать в сражении и показать зрителям новое оружие.

Помимо игрового процесса Deathverse: Let It Die, дневник разработки содержит предупреждение о связанном с игрой важном анонсе, который прозвучит на следующей неделе. Возможно, проект наконец получит дату выхода.

Официально релиз Deathverse: Let It Die до сих пор ожидается текущей весной на PS4 и PS5. Геймеры станут участниками реалити-шоу на выживание и будут соревноваться с другими пользователями за любовь зрителей.