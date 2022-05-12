Вода на поверхности Марса была значительно дольше, чем было принято думать

Появляется всё больше доказательств того, что вода в жидком состоянии присутствовала на поверхности Марса, ныне холодного и сухого, значительно дольше, чем считали учёные. Предыдущие исследования дали понять, что в изобилии вода присутствовала на Марсе около 3 млрд лет назад. Теперь же в руки учёных попали данные, позволяющие утверждать, что обнаружить воду на поверхности Красной планеты можно было ещё 700 млн лет назад.

К такому выводу исследователи пришли после изучения данных, полученных от китайского марсохода «Чжужун», который является частью программы «Тяньвэнь-1» и находится на Марсе около года. Речь идёт о данных, которые были собраны китайским аппаратом в течение первых 92 марсианских дней или солов в районе посадки на равнине Утопия.

В исследовании приняли участие сотрудники Национального центра космической науки (NSSC) при Китайской академии наук (CAS), занимавшиеся анализом данных, полученных от лазерного спектрометра MarSCoDe, коротковолнового инфракрасного спектрометра и телескопической камеры, которые размещены в конструкции марсохода «Чжужун». Эти приборы обнаружили минералы, свидетельствующие о присутствии значительного количества жидкой воды в этой области примерно 700 млн лет назад, т.е. намного позже начала амазонского периода в истории планеты.

Важнейшим открытием является то, что марсоход сумел обнаружить гидратированные минералы. Это указывает на то, что вода в этой местности присутствовала значительно дольше, чем считали учёные. В дальнейшем исследователи рассчитывают установить с помощью китайского марсохода, насколько распространены такие минералы и часто ли они встречаются в породе в области нахождения «Чжужуна». Китайский аппарат находится на поверхности Красной планеты более 350 марсианских дней, за которые он успел преодолеть около 2 км, попутно исследуя встречающиеся объекты.