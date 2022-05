Чеширская команда Dirt объединилась со студией-разработчиком Need for Speed

Codemasters Cheshire (Dirt) и Criterion Games, создавшая Need for Speed: Most Wanted (2012), объединились под одним началом. Теперь они будут вместе работать над созданием следующих Need for Speed.

«Эта интеграция основана на тесном сотрудничестве двух студий, которое сложилось за последние несколько месяцев. Разделяя общие ценности и схожую культуру, мы твёрдо верим, что объединение огромного опыта обеих команд поможет нам предоставить нашим игрокам лучший гоночный опыт», — заявила Codemasters.

В результате объединения увольнений не произошло, а Codemasters Birmingham продолжает работать над франшизой Formula-1.

Напомним, что в начале 2021 года Electronic Arts приобрела Codemasters за $1,2 миллиарда. А в феврале 2020-го издатель объявил о том, что студия Criterion Games снова займётся серией Need for Speed.

Criterion Games наиболее известна по серии Burnout, а также Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012). Кроме того, она помогала при разработке Need for Speed Rivals и нескольких игр студии DICE.