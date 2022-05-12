Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition

Разработчики из студии Kalla Gameworks совместно с издательством 1C Entertainment опубликовали анонсирующий трейлер The Pegasus Expedition — космической 4X-стратегии про выживание в космосе.

По сюжету человечество, столкнувшись с непреодолимой угрозой у себя дома, отправляет экспедицию в галактику Пегас с целью найти там убежище. Планам помешала межзвёздная война, принять участие в которой придётся в любом случае.

Игроку в The Pegasus Expedition доверят управление целым космическим флотом, а здешняя история должна будет удивить серьёзным повествованием с непростыми решениями и неминуемыми последствиями.

Геймплей The Pegasus Expedition включает привычные механики 4X-стратегии с управлением экономикой, сбором космического флота, изучением технологий и дипломатией.

The Pegasus Expedition должна поступить в продажу до конца текущего года для ПК (Steam). Точная дата будет объявлена позже.