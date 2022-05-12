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ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале

Компания ASUS ожидает спад продаж настольных компьютеров, а также некоторых ключевых отдельных комплектующих для самостоятельной сборки ПК во втором квартале этого года. Со ссылкой на Си-Юань Сю (Hsien-Yuen Hsu, также SY Hsu), одного из директоров ASUS, об этом сообщает издание DigiTimes.

Источник изображения: ASUS

Источник изображений: ASUS

По мнению топ-менеджера ASUS, поставки готовых компьютеров снизятся на 10 % во втором квартале по сравнению с первым. В то же время ожидается спад поставок материнских плат и графических ускорителей на 10–15 %. Прогнозы ASUS совпадают с сегодняшним отчётом аналитического агентства Mercury Research. Как отметил специалист агентства Дин Маккаррон (Dean McCarron), в первом квартале текущего года сильно сократились продажи центральных процессоров AMD и Intel. Поставки настольных CPU рухнули на 30 % по сравнению с предыдущим кварталом, что является крупнейшим квартальным падением в истории этого рынка. Несмотря на это, AMD смогла увеличить свою долю на рынке процессоров до 27,7 %, что также является рекордным показателем для этого производителя.

Основной причиной спада продаж во втором квартале станет нестабильная геополитическая обстановка в мире, считают в ASUS. Помимо этого, в мире наблюдается рост инфляции, которая также замедляет продажи различной электроники. Что касается пандемии коронавируса, которая в прошлом являлась основным драйвером продаж и одновременно останавливающим фактором из-за проблем в логистике, то её воздействие на мировую цепочку поставок ослабевает.

Как пишет DigiTimes, спрос на видеокарты со стороны майнеров падает, однако спрос на ускорители со стороны геймеров по-прежнему высок, что предотвращает более серьёзное сокращение поставок GPU, о котором говорит ASUS.

Около 66 % выручки в первом квартале 2022 года тайваньскому производителю обеспечили продажи настольных ПК и ноутбуков. Компоненты для ПК принесли компании около 33 % выручки, а продажи смартфонов — всего 1 %. ASUS продолжит выпускать новые продукты в течение всего 2022 года для поддержания доходности. Производитель также сообщил, что большинство микросхем, которые ранее находились в дефиците, теперь доступны. Однако компания по-прежнему отмечает проблемы с поставками интегральных схем управления питанием (PMIC) и некоторых других компонентов на фоне новых локдаунов в Китае. Кроме того, ASUS указывает на повышение стоимости логистики.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: asus, анализ рынка, аналитика, рынок пк
asus, анализ рынка, аналитика, рынок пк
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