Поставки настольных процессоров в первом квартале рухнули на 30 % — AMD падала медленнее, чем Intel

Аналитическое агентство Mercury Research подготовило свежий отчёт о рынке центральных процессоров по итогам первого квартала 2022 года, в котором отмечается, существенный спад в поставках чипов в количественном выражении. При этом больше всего пострадал сегмент настольных компьютеров, где наблюдается крупнейшее в истории квартальное падение продаж процессоров — на 30 %.

«Есть вероятность, что в 1984 году спад поставок x86-совместимых процессоров в процентном соотношении был больше, однако определённо не по соотношению количества поставленных единиц чипов», — комментирует аналитик Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron).

Он отметил, что точнее сказать не может, поскольку отследить динамику изменения рынка процессоров получилось лишь до 1993 года. Причинами столь мощного снижения поставок процессоров эксперты называют нестабильную геополитическую обстановку, рост инфляции, а также ожидаемое сезонное снижение спроса.

Примечательно, что несмотря на в целом сложный первый квартал компания AMD смогла нарастить свою общую долю присутствия на рынке процессоров и при этом продажи её чипов снижались медленнее, чем у Intel. По итогам первого квартала общая доля чипов AMD на рынке достигла 27,7 %. Здесь учитываются все процессоры, выпускаемые компанией, включая кастомные решения для игровых приставок и устройств IoT. Для сравнения, в четвёртом квартале доля AMD составляла 25,6 %, что было рекордом для AMD за более чем 15 последних лет. Общая доля процессоров Intel в свою очередь в первом квартале снизилась с 74,4 до 72,3 %.

В сегменте десктопных процессоров AMD увеличила свою долю до 18,3 %. В четвёртом квартале она составляла 16,2 %. У Intel она снизилась с 83,8 до 81,7 %.

Серверный сегмент процессоров AMD вырос в первом квартале 2022 года до 11,6 %. В четвёртом квартале прошлого года он составлял 10,7 %. Компания наблюдает рост поставок в этом сегменте 12-й квартал подряд, отмечают аналитики. У Intel в этом сегменте поставки сократились в первом квартале на 0,9 процентных пункта. Её доля составила 88,4 %. В четвёртом квартале 2021 года она равнялась 89,3 %.

В сегменте процессоров для ноутбуков AMD нарастила свою долю до 22,5 % в первом квартале. В четвёртом квартале прошлого года она составляла 21,6 %. Доля Intel сократилась с 78,4 до 77,5 %.

Рынок процессоров Arm, движимый продажами компьютеров Apple на базе процессоров серии Apple M1, вырос до 11,3 %. В четвёртом квартале он составлял 10,3 %. А за последний год увеличился почти на 5,9 процентных пункта.