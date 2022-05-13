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Опубликованные инсайдером скриншоты новой Silent Hill заблокировали по требованию правообладателя

Проверенный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) у себя в микроблоге поделился несколькими изображениями новой игры в серии хорроров Silent Hill и крохами свежей информации о проекте.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

AestheticGamer сразу оговорился, что получил представленные ниже скриншоты от относительно нового информатора, который, тем не менее, уже доказал инсайдеру свою состоятельность.

По словам AestheticGamer, изображения взяты из сборки 2020 года, поэтому с тех пор игра могла измениться. Инсайдер обмолвился, что в проекте будут фигурировать некие Анита и Майя, а также СМС-сообщения.

По неподтверждённой информации, через сообщения на телефон вне игры взаимодействовать с пользователями надеялся гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima). Функция якобы должна была появиться в отменённой Silent Hills.

Предполагаемые скриншоты новой Silent Hill
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изображения (4)

Вскоре после публикации AestheticGamer сообщил о получении DMCA-жалобы от правообладателя (франшизой Silent Hill владеет Konami): все обнародованные инсайдером изображения были заблокированы.

Слухи о том, что Konami занимается новой Silent Hill (а то и не одной), ходят последние годы, но подтверждения пока так и не получили. AestheticGamer утверждает, что в разработке находится несколько игр серии.

Согласно октябрьским слухам, одной из новых Silent Hill занимается Kojima Productions (студия Кодзимы). Ранее появлялись сообщения, что ещё одна Silent Hill создаётся и в стенах польской Bloober Team.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Слухи,
Теги: silent hill, konami, хоррор
silent hill, konami, хоррор
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